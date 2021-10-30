https://ria.ru/20211030/kirillov-1757028268.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким диктора и журналиста, Народного артиста СССР Игоря Кириллова, скончавшегося на... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T18:53

2021-10-30T18:53

2021-10-30T18:53

религия

кириллов

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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умер игорь кириллов

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким диктора и журналиста, Народного артиста СССР Игоря Кириллова, скончавшегося на 90-м году жизни в субботу."Будучи лично знаком с почившим, могу свидетельствовать о том, что Игорь Леонидович был не только превосходным профессионалом своего дела, необычайно одаренным журналистом, но и человеком искренней веры, преданным сыном Отечества и верным чадом Русской православной церкви", - говорится в опубликованном на сайте Русской православной церкви патриаршем соболезновании.Патриарх отметил, что вместе с Кирилловым ушла целая эпоха в отечественном телевидении. "Поистине он (Кириллов - ред.) был голосом всей страны, сообщавшим народу о важнейших исторических событиях: о запуске первого искусственного спутника Земли, о полете человека в космос. Мягкий тембр и интеллигентная дикторская манера, благородная внешность и умение с достоинством держаться перед камерой неизменно располагали к себе телезрителей", - добавил глава Русской церкви.Обратившись к родным и близким умершего, патриарх подчеркнул, что известие о смерти Кириллова воспринял с глубокой скорбью.

https://ria.ru/20211030/diktor-1756984238.html

кириллов

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кириллов, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), новости культуры, культура, умер игорь кириллов