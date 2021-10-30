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Религия
https://ria.ru/20211030/kirillov-1757028268.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким диктора и журналиста, Народного артиста СССР Игоря Кириллова, скончавшегося на... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T18:53
2021-10-30T18:53
религия
кириллов
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
новости культуры
культура
умер игорь кириллов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким диктора и журналиста, Народного артиста СССР Игоря Кириллова, скончавшегося на 90-м году жизни в субботу."Будучи лично знаком с почившим, могу свидетельствовать о том, что Игорь Леонидович был не только превосходным профессионалом своего дела, необычайно одаренным журналистом, но и человеком искренней веры, преданным сыном Отечества и верным чадом Русской православной церкви", - говорится в опубликованном на сайте Русской православной церкви патриаршем соболезновании.Патриарх отметил, что вместе с Кирилловым ушла целая эпоха в отечественном телевидении. "Поистине он (Кириллов - ред.) был голосом всей страны, сообщавшим народу о важнейших исторических событиях: о запуске первого искусственного спутника Земли, о полете человека в космос. Мягкий тембр и интеллигентная дикторская манера, благородная внешность и умение с достоинством держаться перед камерой неизменно располагали к себе телезрителей", - добавил глава Русской церкви.Обратившись к родным и близким умершего, патриарх подчеркнул, что известие о смерти Кириллова воспринял с глубокой скорбью.
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кириллов, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), новости культуры, культура, умер игорь кириллов
18:53 30.10.2021
 
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова

Патриарх Кирилл: с Кирилловым ушла эпоха в отечественном телевидении

© РИА Новости / Виталий АрутюновДиктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР Игорь Кириллов
Диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким диктора и журналиста, Народного артиста СССР Игоря Кириллова, скончавшегося на 90-м году жизни в субботу.
"Будучи лично знаком с почившим, могу свидетельствовать о том, что Игорь Леонидович был не только превосходным профессионалом своего дела, необычайно одаренным журналистом, но и человеком искренней веры, преданным сыном Отечества и верным чадом Русской православной церкви", - говорится в опубликованном на сайте Русской православной церкви патриаршем соболезновании.
Патриарх отметил, что вместе с Кирилловым ушла целая эпоха в отечественном телевидении. "Поистине он (Кириллов - ред.) был голосом всей страны, сообщавшим народу о важнейших исторических событиях: о запуске первого искусственного спутника Земли, о полете человека в космос. Мягкий тембр и интеллигентная дикторская манера, благородная внешность и умение с достоинством держаться перед камерой неизменно располагали к себе телезрителей", - добавил глава Русской церкви.
Обратившись к родным и близким умершего, патриарх подчеркнул, что известие о смерти Кириллова воспринял с глубокой скорбью.
Игорь Кириллов, художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 11:40Культура
Человек-эпоха. Умер диктор Игорь Кириллов
 
РелигияКирилловРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Новости культурыКультураУмер Игорь Кириллов
 
 
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