https://ria.ru/20211030/kirillov-1757020158.html

Голос эпохи: умер диктор Игорь Кириллов

Голос эпохи: умер диктор Игорь Кириллов - РИА Новости, 30.10.2021

Голос эпохи: умер диктор Игорь Кириллов

Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни.

2021-10-30T17:46

2021-10-30T17:46

2021-10-30T17:47

видео

игорь кириллов

умер игорь кириллов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757018505_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60d242f8b14c2f87391b22af27469c1e.jpg

Он начал работать на телевидении с 1957 года. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел и другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади. В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м – народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Голос эпохи: умер диктор Игорь Кириллов Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни. Он начал работать на телевидении с 1957 года. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел и другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади. В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м – народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха". 2021-10-30T17:46 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, игорь кириллов, умер игорь кириллов, видео