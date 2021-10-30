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Голос эпохи: умер диктор Игорь Кириллов
Голос эпохи: умер диктор Игорь Кириллов - РИА Новости, 30.10.2021
Голос эпохи: умер диктор Игорь Кириллов
Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни.
2021-10-30T17:46
2021-10-30T17:46
2021-10-30T17:47
видео
игорь кириллов
умер игорь кириллов
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Он начал работать на телевидении с 1957 года. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел и другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади. В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м – народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".
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Голос эпохи: умер диктор Игорь Кириллов
Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни. Он начал работать на телевидении с 1957 года. Более 20 лет был диктором программы "Время", вел и другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади. В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м – народного артиста РСФСР. В 1988-м он стал народным артистом СССР. В 2001 году Кириллов получил почетный титул "Человек-эпоха".
2021-10-30T17:46
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17:46 30.10.2021 (обновлено: 17:47 30.10.2021)
Голос эпохи: умер диктор Игорь Кириллов
Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни.