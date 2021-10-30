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Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище
Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 30.10.2021
Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище
Диктора, журналиста, народного артиста СССР Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T17:36
2021-10-30T17:36
2021-10-30T17:36
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игорь кириллов
театр на таганке
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умер игорь кириллов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Диктора, журналиста, народного артиста СССР Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище."Новодевичий монастырь", - сказал родственник Кириллова на вопрос о том, где будет похоронен Игорь Леонидович.По словам родственника, с датой они еще не определились.Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Игорь Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".
https://ria.ru/20211030/prichina-1756993306.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ссср, москва, игорь кириллов, театр на таганке, культура, умер игорь кириллов
Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище
Диктора, журналиста Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище