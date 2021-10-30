https://ria.ru/20211030/kirillov-1757018997.html

Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 30.10.2021

Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище

Диктора, журналиста, народного артиста СССР Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T17:36

2021-10-30T17:36

2021-10-30T17:36

ссср

москва

игорь кириллов

театр на таганке

культура

умер игорь кириллов

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Диктора, журналиста, народного артиста СССР Игоря Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище."Новодевичий монастырь", - сказал родственник Кириллова на вопрос о том, где будет похоронен Игорь Леонидович.По словам родственника, с датой они еще не определились.Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М.С. Щепкина.С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Игорь Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.В 1998 году "За личный вклад в развитие российского телевидения" диктор был награжден премией "ТЭФИ".

https://ria.ru/20211030/prichina-1756993306.html

https://ria.ru/20211030/diktor-1756984238.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, москва, игорь кириллов, театр на таганке, культура, умер игорь кириллов