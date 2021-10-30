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https://ria.ru/20211030/kirillov-1757004445.html
Тележурналист Кочергин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова
Тележурналист Кочергин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021
Тележурналист Кочергин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова
Диктор и тележурналист Евгений Кочергин рассказал РИА Новости, что Игорь Кириллов стал для него не только учителем и другом в профессии, но и наставником в... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:53
2021-10-30T14:59
общество
ссср
игорь кириллов
культура
евгений кочергин
умер игорь кириллов
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МОСКВА. 30 окт - РИА Новости. Диктор и тележурналист Евгений Кочергин рассказал РИА Новости, что Игорь Кириллов стал для него не только учителем и другом в профессии, но и наставником в жизни, его уход воспринимается как личная трагедия.О смерти тележурналиста, диктора, Народного артиста СССР Игоря Кириллова на 90-м году жизни стало известно в субботу."Мы все знаем какой он был: профессионал высочайшего класса, человек, которого уважала и, смею сказать, любила вся страна, потому что столько лет он вместе с нами. Когда уходят такие люди, как-то жизнь твоя становится беднее", - сказал Кочергин агентству.По его словам, Игорь Леонидович сыграл в его судьбе большую роль."Ведь, по сути дела, в 1978 году, когда я пришёл на Центральное телевидение &lt;…&gt;, он взял меня без экзаменов, увидев потенциал, который потом подтвердился, как он мне сказал. Он для меня и учитель, и друг, и советчик, и воспитатель - все что хотите", - объяснил Кочергин.Он отметил, что Кириллов учил его не только основам мастерства, но и жизни, отношению к людям."Вот я лично воспринимаю его уход, как личную трагедию. Понимаю, что он ушёл в очень преклонном возрасте, на 90-м году жизни… Но когда человек живет, кажется, что он будет жить долго, чуть ли не вечно. Ну как вот без него? Часто он мне звонил &lt;…&gt;, не забывал никогда поздравить с днём рождения", - рассказал Кочергин.
https://radiosputnik.ria.ru/20211030/kirilov-1757002733.html
https://ria.ru/20211030/diktor-1756984238.html
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общество, ссср, игорь кириллов, культура, евгений кочергин, умер игорь кириллов
14:53 30.10.2021 (обновлено: 14:59 30.10.2021)
 
Тележурналист Кочергин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова

Тележурналист Кочергин: Кириллов был учителем в профессии и наставником в жизни

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов читает текст "Тотального диктанта" в аудитории Московского городского университета управления
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов читает текст Тотального диктанта в аудитории Московского городского университета управления - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА. 30 окт - РИА Новости. Диктор и тележурналист Евгений Кочергин рассказал РИА Новости, что Игорь Кириллов стал для него не только учителем и другом в профессии, но и наставником в жизни, его уход воспринимается как личная трагедия.
О смерти тележурналиста, диктора, Народного артиста СССР Игоря Кириллова на 90-м году жизни стало известно в субботу.
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"Мы все знаем какой он был: профессионал высочайшего класса, человек, которого уважала и, смею сказать, любила вся страна, потому что столько лет он вместе с нами. Когда уходят такие люди, как-то жизнь твоя становится беднее", - сказал Кочергин агентству.
По его словам, Игорь Леонидович сыграл в его судьбе большую роль.
Игорь Кириллов, художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 11:40Культура
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"Ведь, по сути дела, в 1978 году, когда я пришёл на Центральное телевидение <…>, он взял меня без экзаменов, увидев потенциал, который потом подтвердился, как он мне сказал. Он для меня и учитель, и друг, и советчик, и воспитатель - все что хотите", - объяснил Кочергин.
Он отметил, что Кириллов учил его не только основам мастерства, но и жизни, отношению к людям.
"Вот я лично воспринимаю его уход, как личную трагедию. Понимаю, что он ушёл в очень преклонном возрасте, на 90-м году жизни… Но когда человек живет, кажется, что он будет жить долго, чуть ли не вечно. Ну как вот без него? Часто он мне звонил <…>, не забывал никогда поздравить с днём рождения", - рассказал Кочергин.
 
ОбществоСССРИгорь КирилловКультураЕвгений КочергинУмер Игорь Кириллов
 
 
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