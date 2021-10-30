https://ria.ru/20211030/kirillov-1757004445.html

Тележурналист Кочергин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова

Тележурналист Кочергин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова - РИА Новости, 30.10.2021

Тележурналист Кочергин выразил соболезнования в связи со смертью Кириллова

Диктор и тележурналист Евгений Кочергин рассказал РИА Новости, что Игорь Кириллов стал для него не только учителем и другом в профессии, но и наставником в... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T14:53

2021-10-30T14:53

2021-10-30T14:59

общество

ссср

игорь кириллов

культура

евгений кочергин

умер игорь кириллов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756983238_0:287:2899:1918_1920x0_80_0_0_37204e053cbc190ea86418942f8e9bff.jpg

МОСКВА. 30 окт - РИА Новости. Диктор и тележурналист Евгений Кочергин рассказал РИА Новости, что Игорь Кириллов стал для него не только учителем и другом в профессии, но и наставником в жизни, его уход воспринимается как личная трагедия.О смерти тележурналиста, диктора, Народного артиста СССР Игоря Кириллова на 90-м году жизни стало известно в субботу."Мы все знаем какой он был: профессионал высочайшего класса, человек, которого уважала и, смею сказать, любила вся страна, потому что столько лет он вместе с нами. Когда уходят такие люди, как-то жизнь твоя становится беднее", - сказал Кочергин агентству.По его словам, Игорь Леонидович сыграл в его судьбе большую роль."Ведь, по сути дела, в 1978 году, когда я пришёл на Центральное телевидение <…>, он взял меня без экзаменов, увидев потенциал, который потом подтвердился, как он мне сказал. Он для меня и учитель, и друг, и советчик, и воспитатель - все что хотите", - объяснил Кочергин.Он отметил, что Кириллов учил его не только основам мастерства, но и жизни, отношению к людям."Вот я лично воспринимаю его уход, как личную трагедию. Понимаю, что он ушёл в очень преклонном возрасте, на 90-м году жизни… Но когда человек живет, кажется, что он будет жить долго, чуть ли не вечно. Ну как вот без него? Часто он мне звонил <…>, не забывал никогда поздравить с днём рождения", - рассказал Кочергин.

https://radiosputnik.ria.ru/20211030/kirilov-1757002733.html

https://ria.ru/20211030/diktor-1756984238.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ссср, игорь кириллов, культура, евгений кочергин, умер игорь кириллов