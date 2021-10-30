https://ria.ru/20211030/kino-1756675284.html

Сам себе кинотеатр. Какие новые фильмы можно посмотреть дома

Сам себе кинотеатр. Какие новые фильмы можно посмотреть дома - РИА Новости, 30.10.2021

Сам себе кинотеатр. Какие новые фильмы можно посмотреть дома

Перед каждым сознательным гражданином встал вопрос, чем заняться дома в условиях локдауна. Понятно, что картины, уже бывшие в прокате, стоит смотреть в том... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T08:00

2021-10-30T08:00

2021-10-30T08:05

культура

виктор косаковский

apple

том хэнкс

netflix

кинопоиск

кино и сериалы

что посмотреть

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Егор Беликов. Перед каждым сознательным гражданином встал вопрос, чем заняться дома в условиях локдауна. Понятно, что картины, уже бывшие в прокате, стоит смотреть в том случае, если вы их пропустили на широком экране. Возможно, на телевизоре или ноутбуке они должного эффекта не произведут, но тут уж ничего не поделать. Как бы то ни было, сейчас есть время догнать мировую культуру до того, как в конце года начнут подводить итоги. Важнейшие онлайн-релизы очередного периода самоизоляции — в материале РИА Новости.Если не видели в кино"Дюна" — самый масштабный фильм года. Необязательно по влиянию на кинематограф, но мемов про него было нереальное количество (больше только про "Игру в кальмара", но это сериал, поэтому не считается).Эта картина по роману Фрэнка Герберта по сюжету не дошла даже до середины первого объемистого тома книжной саги. Снимались именитые актеры, но у большинства преступно мало экранного времени. Наконец, для темного кинозала там все же слишком размеренный темп. Это было бы оправданно, если бы таким образом режиссер Дени Вильнев, как в предыдущей работе "Бегущий по лезвию 2049", хотел сказать нам что-то важное. Но нет, тут он при помощи широких блокбастерных мазков пытается навеять не концепцию, а просто некоторый комплекс эмоций.Ощущение бесконечного песчаного простора, далеких миров, что спрятались где-то за поворотом, магии, которую чувствуешь кожей, — эти тончайшие материи вполне могут открыться кому-то лишь дома, в тотальном комфорте и только с избранными попутчиками.Где: на Okko, ivi, "Кинопоиск HD" и далее везде с 28 октябряПро воров и про искусство"Армия воров" — именно на эту картину, как ни странно, транснациональный гигант Netflix делает ставку в конце октября. Это продолжение, вернее, приквел фильма "Армия мертвецов" самобытнейшего из режиссеров, работающих с крупнобюджетными проектами, Зака Снайдера (он же выступил в новой ленте продюсером и сценаристом).По сути, перед нами origin-story — это когда рассказывают о происхождении какого-то вымышленного героя. Здесь главный персонаж— Людвиг Дитер (в исполнении артиста с непроизносимым именем Маттиас Швайгхёфер, он же — режиссер-постановщик), великий мастер хитроумных ограблений банков по всему миру.Надо думать, с сюжетом зомби-фильма "Армия мертвецов" связи будет немного, но стоит ожидать как минимум комиксового и по-хорошему попсового переложения "Одиннадцати друзей Оушена".Где: на Netfllx с 29 октябряПризер Берлинале для взрослых"Безумное кино для взрослых" — один из самых скандальных (но это не главное его качество) фильмов эпохи ковида. Румынский лауреат Берлинского кинофестиваля выиграл "Золотого медведя" под нарочито похабным названием, которое в России аккуратно переиначили. Режиссер-провокатор и притом интеллектуал Раду Жуде рассказывает одну понятную историю, но максимально нетипичным образом.Сначала российский зритель увидит в зацензуренной версии лишь черный экран со звуками домашнего порно. Затем героиня этого хоум-видео отправится в молчаливую одиссею по Бухаресту. Выяснится, что она работает учительницей истории в школе, а тот самый ролик, снятый для личных нужд, утек в Сеть (причем, кто его выложил, мы так и не узнаем). Родители учеников этим очень недовольны и хотят оградить детей от подобного поведения.Но к театрализованной развязке, где на общественном судилище педагог попытается отстоять свою честь и профессионализм, Жуде приводит вроде бы не относящийся к сути дела саркастический словарик современных понятий и принципов. Там она каждому дает сугубо неэнциклопедическое определение.Это кино осмысляет наши лицемерные будни сразу целиком, и от этой универсальности становится даже как-то не по себе. Это мы, это про нас, и неважно, в Бухаресте мы живем или России: косность ума всюду одинаковая, и "Безумное кино для взрослых" доказывает это как нельзя более убедительно.Где: на "Кинопоиск HD" — уже доступно, на Okko — c 30 октябряЛучшее документальное"Гунда" — другой фестивальный фильм, напротив, кристально ясный, честный и пронзительный в каждой детали. Главная героиня проявляет себя как любящая мать, чудесная личность, с которой хочется поскорее познакомиться. Нам показывают ее каждодневный быт.Что же в этом такого удивительного? Нюанс в том, что Гунда — самая настоящая свинья, живет на ферме, кормит поросят. И о ней российский документалист Виктор Косаковский снимает черно-белое кино примерно с таким же вниманием и нежностью, как если бы он документировал жизнь потрясающего человека, только без слов.Затея в целом понятна — при помощи скрупулезного дока аргументированно доказать, что неразумные звери тоже имеют право на мирную жизнь, а не только в рамках животноводческого процесса. Этот фильм продюсировал актер Хоакин Феникс, известный борец за права животных. Но в "Гунде" сокрыто что-то большее, чем просто экологический месседж, — включение из иного мира братьев, которые лишь кажутся нашими меньшими, чистое кинематографическое волшебство.Где: на Kion — с 1 ноября, а также в Google Play и Apple TV за отдельную плату — с 31 октябряПро Тома Хэнкса, собаку и робота"Финч" Apple TV+ выпускает лишь по подписке. Фактически блокбастер, который при этом никогда не покажут на широком экране. Настают новые времена, все лучшие развлечения теперь — в формате доставки на дом.Это новая роль Тома Хэнкса, любимчика Американской киноакадемии, и раньше подобное кино попытались бы даже до оскаровского сезона раскрутить, а здесь явно видны амбиции добраться до каждого подписчика. Награды, оказывается, не так уж важны.Постапокаллипсис, но довольно душевный, без суровых и кровавых будней борьбы за пропитание. Том Хэнкс — последний сталкер опустевших долин Финч. Главная его задача — чтобы нашелся хоть кто-то, кто позаботится о его любимой собаке, когда хозяина не станет. Для этого он строит робота Стива. Его играет благодаря технологии motion-capture, на секундочку, лауреат актерского приза последнего Каннского кинофестиваля Калеб Лэндри Джонс. Эту нетривиальную развязку режиссер Мигель Сапочник, постановщик самых масштабных эпизодов "Игры престолов", под музыку оскаровского лауреата Густаво Сантаолальи превратит, хочется верить, в духоподъемный эпик, подобных которому в наши нелегкие времена очень не хватает.Где: на Apple TV+ — c 5 ноября

https://ria.ru/20210917/dyuna-1750202361.html

https://ria.ru/20211028/serialy-1755767963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор косаковский, apple, том хэнкс, netflix, кинопоиск, кино и сериалы, что посмотреть