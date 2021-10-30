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На Камчатке произошло извержение Карымского вулкана

На Камчатке произошло извержение Карымского вулкана - РИА Новости, 30.10.2021

На Камчатке произошло извержение Карымского вулкана

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту 2500 метров, сообщается на сайте регионального МЧС. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T05:40

2021-10-30T05:40

2021-10-30T10:41

происшествия

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту 2500 метров, сообщается на сайте регионального МЧС.Отмечается, что пепел распространяется в восточном направлении, в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов на его пути нет."Выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет", - отметили в МЧС.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20211020/pepel-1755311483.html

петропавловск-камчатский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм