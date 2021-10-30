https://ria.ru/20211030/izverzhenie-1756969550.html
На Камчатке произошло извержение Карымского вулкана
На Камчатке произошло извержение Карымского вулкана - РИА Новости, 30.10.2021
На Камчатке произошло извержение Карымского вулкана
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту 2500 метров, сообщается на сайте регионального МЧС. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T05:40
2021-10-30T05:40
2021-10-30T10:41
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70683/93/706839389_0:236:2953:1897_1920x0_80_0_0_f6667b37620abac8367d35d2b4a9d8dd.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту 2500 метров, сообщается на сайте регионального МЧС.Отмечается, что пепел распространяется в восточном направлении, в сторону Кроноцкого залива. Населенных пунктов на его пути нет."Выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет", - отметили в МЧС.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20211020/pepel-1755311483.html
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70683/93/706839389_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5fd570f9b02c13ff73f5413146400252.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
05:40 30.10.2021 (обновлено: 10:41 30.10.2021)
На Камчатке произошло извержение Карымского вулкана
На Камчатке Карымский вулкан выбросил столб пепла на высоту двух с половиной километров