https://ria.ru/20211030/inflyatsiya-1756999975.html
Путин заявил о рисках глобальной инфляции в мире
Путин заявил о рисках глобальной инфляции в мире - РИА Новости, 30.10.2021
Путин заявил о рисках глобальной инфляции в мире
Есть риски глобальной инфляции в мире, важно не допустить раскручивание спирали, а нормализовать бюджетную политику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:07
2021-10-30T14:07
2021-10-30T14:30
в мире
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756630203_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_b62d54480be169e93c523ba2df2baf01.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Есть риски глобальной инфляции в мире, важно не допустить раскручивание спирали, а нормализовать бюджетную политику, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на саммите G20, он отметил, что избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках: энергия, продовольствие и т.д. Базовая причина этих явлений - серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках, добавил президент РФ."Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство", - сказал Путин."Поэтому важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан", - отметил он.
https://ria.ru/20211028/inflyatsiya-1756665487.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756630203_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_59483682860571678b72fab94f9418c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин
14:07 30.10.2021 (обновлено: 14:30 30.10.2021)
Путин заявил о рисках глобальной инфляции в мире
Путин заявил о рисках глобальной инфляции в мире, важно не допустить раскручивание спирали