https://ria.ru/20211030/inflyatsiya-1756999975.html

Путин заявил о рисках глобальной инфляции в мире

Путин заявил о рисках глобальной инфляции в мире - РИА Новости, 30.10.2021

Путин заявил о рисках глобальной инфляции в мире

Есть риски глобальной инфляции в мире, важно не допустить раскручивание спирали, а нормализовать бюджетную политику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T14:07

2021-10-30T14:07

2021-10-30T14:30

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Есть риски глобальной инфляции в мире, важно не допустить раскручивание спирали, а нормализовать бюджетную политику, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на саммите G20, он отметил, что избыточное стимулирование обернулось общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках: энергия, продовольствие и т.д. Базовая причина этих явлений - серьезные бюджетные дефициты в развитых экономиках, добавил президент РФ."Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. Из-за этого не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство", - сказал Путин."Поэтому важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, а вести дело к нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, повышать качество управления структурой спроса в экономике, настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан", - отметил он.

https://ria.ru/20211028/inflyatsiya-1756665487.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин