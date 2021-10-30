https://ria.ru/20211030/gruziya-1757049557.html
Кандидаты от правящей партии лидируют в пяти крупных городах в Грузии
Кандидаты от правящей партии лидируют в пяти крупных городах в Грузии - РИА Новости, 30.10.2021
Кандидаты от правящей партии лидируют в пяти крупных городах в Грузии
Кандидаты в мэры пяти крупных городов Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" лидируют по итогам второго тура муниципальных выборов, говорится в данных... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T23:18
2021-10-30T23:18
2021-10-30T23:23
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Кандидаты в мэры пяти крупных городов Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" лидируют по итогам второго тура муниципальных выборов, говорится в данных ЦИК.По данным комиссии, после подсчета более 25% голосов с участков на должность мэра Тбилиси лидирует Каха Каладзе - 55,9%, а его конкурент Никанор Мелия набирает 44,08%.В Рустави подсчитано более 43% голосов с участков, там лидирует Нино Лацабидзе с 53,98%, в Кутаиси подсчитано более 25% голосов, побеждает Иосеб Хахалеишвили (51,49%).После подсчета более 51% голосов в Поти лидером становится Бека Вачарадзе с 58%, а в Батуми лидирует Арчил Чиковани с 53%, там подсчитано более 22% голосов с участков.В субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов.
https://ria.ru/20211030/vybory-1756988432.html
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в мире, выборы, грузия, тбилиси, батуми, рустави, поти
23:18 30.10.2021 (обновлено: 23:23 30.10.2021)
Кандидаты от правящей партии лидируют в пяти крупных городах в Грузии
Кандидаты в мэры от правящей партии лидируют на выборах во всех крупных городах Грузии