https://ria.ru/20211030/gruziya-1757049557.html

Кандидаты от правящей партии лидируют в пяти крупных городах в Грузии

Кандидаты от правящей партии лидируют в пяти крупных городах в Грузии - РИА Новости, 30.10.2021

Кандидаты от правящей партии лидируют в пяти крупных городах в Грузии

Кандидаты в мэры пяти крупных городов Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" лидируют по итогам второго тура муниципальных выборов, говорится в данных... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T23:18

2021-10-30T23:18

2021-10-30T23:23

в мире

выборы

грузия

тбилиси

батуми

рустави

поти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149553/62/1495536229_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_1fcf330a3795834f1e53b7000df7b3bb.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Кандидаты в мэры пяти крупных городов Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" лидируют по итогам второго тура муниципальных выборов, говорится в данных ЦИК.По данным комиссии, после подсчета более 25% голосов с участков на должность мэра Тбилиси лидирует Каха Каладзе - 55,9%, а его конкурент Никанор Мелия набирает 44,08%.В Рустави подсчитано более 43% голосов с участков, там лидирует Нино Лацабидзе с 53,98%, в Кутаиси подсчитано более 25% голосов, побеждает Иосеб Хахалеишвили (51,49%).После подсчета более 51% голосов в Поти лидером становится Бека Вачарадзе с 58%, а в Батуми лидирует Арчил Чиковани с 53%, там подсчитано более 22% голосов с участков.В субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов.

https://ria.ru/20211030/vybory-1756988432.html

https://ria.ru/20211030/gruziya-1757036261.html

грузия

тбилиси

батуми

рустави

поти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, выборы, грузия, тбилиси, батуми, рустави, поти