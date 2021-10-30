https://ria.ru/20211030/gruziya-1757036261.html

Сторонники "Грузинской мечты" в Тбилиси приветствовали результаты exit poll

Сторонники "Грузинской мечты" в Тбилиси приветствовали результаты exit poll - РИА Новости, 30.10.2021

Сторонники "Грузинской мечты" в Тбилиси приветствовали результаты exit poll

Сторонники правящей партии "Грузинская мечта", собравшиеся в субботу возле офиса политической силы в Тбилиси, радостно отреагировали на объявленные результаты... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T20:21

2021-10-30T20:21

2021-10-30T20:46

в мире

выборы

грузия

тбилиси

рустави

единое национальное движение

поти

ника мелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756549280_0:16:1196:689_1920x0_80_0_0_fcc8cb624f3a481d0a3bd1a582d93d00.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Сторонники правящей партии "Грузинская мечта", собравшиеся в субботу возле офиса политической силы в Тбилиси, радостно отреагировали на объявленные результаты exit poll на муниципальных выборах, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен человек собрались возле офиса правящей партии примерно в 19.45 (18.45 мск), где установлена сцена. Поддержать партию пришла в основном молодежь. Они держат национальные флаги Грузии.После 20.00 (19.00 мск) со сцены начали объявили данные exit poll. Собравшиеся радостно отреагировали на озвученные данные, они хлопали и выкрикивали лозунги в поддержку политсилы. Особенно бурно собравшиеся отреагировали на озвученные данные exit poll о победе кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе.В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.Согласно данным exit poll провластной телекомпании "Имеди", кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Кахи Каладзе побеждает во втором туре местных выборов с 57,2% голосов избирателей, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает 42,8% голосов.

https://ria.ru/20211030/vybory-1756988432.html

грузия

тбилиси

рустави

поти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, выборы, грузия, тбилиси, рустави, единое национальное движение, поти, ника мелия, каха каладзе (мэр тбилиси)