https://ria.ru/20211030/gruziya-1757036261.html
Сторонники "Грузинской мечты" в Тбилиси приветствовали результаты exit poll
Сторонники "Грузинской мечты" в Тбилиси приветствовали результаты exit poll - РИА Новости, 30.10.2021
Сторонники "Грузинской мечты" в Тбилиси приветствовали результаты exit poll
Сторонники правящей партии "Грузинская мечта", собравшиеся в субботу возле офиса политической силы в Тбилиси, радостно отреагировали на объявленные результаты... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T20:21
2021-10-30T20:21
2021-10-30T20:46
в мире
выборы
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рустави
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ника мелия
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Сторонники правящей партии "Грузинская мечта", собравшиеся в субботу возле офиса политической силы в Тбилиси, радостно отреагировали на объявленные результаты exit poll на муниципальных выборах, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен человек собрались возле офиса правящей партии примерно в 19.45 (18.45 мск), где установлена сцена. Поддержать партию пришла в основном молодежь. Они держат национальные флаги Грузии.После 20.00 (19.00 мск) со сцены начали объявили данные exit poll. Собравшиеся радостно отреагировали на озвученные данные, они хлопали и выкрикивали лозунги в поддержку политсилы. Особенно бурно собравшиеся отреагировали на озвученные данные exit poll о победе кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе.В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.Согласно данным exit poll провластной телекомпании "Имеди", кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Кахи Каладзе побеждает во втором туре местных выборов с 57,2% голосов избирателей, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия набирает 42,8% голосов.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, выборы, грузия, тбилиси, рустави, единое национальное движение, поти, ника мелия, каха каладзе (мэр тбилиси)
20:21 30.10.2021 (обновлено: 20:46 30.10.2021)
Сторонники "Грузинской мечты" в Тбилиси приветствовали результаты exit poll
Сторонники "Грузинской мечты" в Тбилиси радостно отреагировали на exit poll ТВ "Имеди"