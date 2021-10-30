https://ria.ru/20211030/gruziya-1757030664.html
В Грузии завершился второй тур местных выборов
В Грузии завершился второй тур местных выборов - РИА Новости, 30.10.2021
В Грузии завершился второй тур местных выборов
Голосование на втором туре муниципальных выборов завершилось в Грузии в субботу. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T19:14
2021-10-30T19:14
2021-10-30T19:15
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Голосование на втором туре муниципальных выборов завершилось в Грузии в субботу.Более 1,8 тысячи участков закрылись в 20.00 (19.00 мск).В ходе второго тура избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Также граждане Грузии избирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах.
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в мире, грузия
19:14 30.10.2021 (обновлено: 19:15 30.10.2021)
В Грузии завершился второй тур местных выборов
В Грузии завершился второй тур муниципальных выборов