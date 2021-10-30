https://ria.ru/20211030/gruziya-1757030664.html

В Грузии завершился второй тур местных выборов

В Грузии завершился второй тур местных выборов - РИА Новости, 30.10.2021

В Грузии завершился второй тур местных выборов

Голосование на втором туре муниципальных выборов завершилось в Грузии в субботу. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T19:14

2021-10-30T19:14

2021-10-30T19:15

в мире

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa8b73217f339dc099bdf9eaf4f3221e.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Голосование на втором туре муниципальных выборов завершилось в Грузии в субботу.Более 1,8 тысячи участков закрылись в 20.00 (19.00 мск).В ходе второго тура избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Также граждане Грузии избирали депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах.

https://ria.ru/20211024/bond-1756017251.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия