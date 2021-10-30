https://ria.ru/20211030/gorodaprizraki-1756858958.html

Названы города-призраки, в которых россияне хотели бы отметить Хэллоуин

Названы города-призраки, в которых россияне хотели бы отметить Хэллоуин - РИА Новости, 30.10.2021

Названы города-призраки, в которых россияне хотели бы отметить Хэллоуин

Эксперты выяснили, в каких городах-призраках россияне хотели бы побывать на Хэллоуин, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T07:00

2021-10-30T07:00

2021-10-30T07:00

туризм

праздник

республика карелия

рязанская область

пермский край

краснодарский край

камчатский край

республика крым

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких городах-призраках россияне хотели бы побывать на Хэллоуин, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Опрос проводили в преддверии праздника, который традиционно отмечается 31 октября. Самым желанным направлением для путешествия у туристов-экстремалов оказался заброшенный киногородок в Крыму. За него проголосовало 28,57 процентов пользователей соцсетей.На втором месте — "умирающий" военный городок Буран в Карелии. Также в тройку лидеров вошел Рыбацкий поселок в Краснодарском крае.Помимо них, в топ интересных локаций попали Тырныауз в Кабардино-Балкарии, Хальмер-Ю в Коми, Молога в Ярославской области, Старая Губаха в Пермском крае, Курша-2 в Рязанской области, Финвал на Камчатке и Чаронда в Вологодской области.

https://ria.ru/20211029/polsha-1756662927.html

республика карелия

рязанская область

пермский край

краснодарский край

камчатский край

республика крым

республика коми

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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