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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211030/gorodaprizraki-1756858958.html
Названы города-призраки, в которых россияне хотели бы отметить Хэллоуин
Названы города-призраки, в которых россияне хотели бы отметить Хэллоуин - РИА Новости, 30.10.2021
Названы города-призраки, в которых россияне хотели бы отметить Хэллоуин
Эксперты выяснили, в каких городах-призраках россияне хотели бы побывать на Хэллоуин, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T07:00
2021-10-30T07:00
туризм
праздник
республика карелия
рязанская область
пермский край
краснодарский край
камчатский край
республика крым
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких городах-призраках россияне хотели бы побывать на Хэллоуин, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.Опрос проводили в преддверии праздника, который традиционно отмечается 31 октября. Самым желанным направлением для путешествия у туристов-экстремалов оказался заброшенный киногородок в Крыму. За него проголосовало 28,57 процентов пользователей соцсетей.На втором месте — "умирающий" военный городок Буран в Карелии. Также в тройку лидеров вошел Рыбацкий поселок в Краснодарском крае.Помимо них, в топ интересных локаций попали Тырныауз в Кабардино-Балкарии, Хальмер-Ю в Коми, Молога в Ярославской области, Старая Губаха в Пермском крае, Курша-2 в Рязанской области, Финвал на Камчатке и Чаронда в Вологодской области.
https://ria.ru/20211029/polsha-1756662927.html
республика карелия
рязанская область
пермский край
краснодарский край
камчатский край
республика крым
республика коми
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праздник, республика карелия, рязанская область, пермский край, краснодарский край, камчатский край, республика крым, хэллоуин, новости - туризм, туризм, республика коми
07:00 30.10.2021
 
Названы города-призраки, в которых россияне хотели бы отметить Хэллоуин

Аналитики узнали, в каких городах-призраках мечтают побывать россияне на Хэллоуин

© РИА Новости / Юрий Шаров / Перейти в фотобанкРазвалины города Молога, затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища, в Ярославской области
Развалины города Молога, затопленного при строительстве Рыбинского водохранилища, в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Юрий Шаров
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Эксперты выяснили, в каких городах-призраках россияне хотели бы побывать на Хэллоуин, сообщили в пресс-службе сервиса Tvil.ru.
Опрос проводили в преддверии праздника, который традиционно отмечается 31 октября. Самым желанным направлением для путешествия у туристов-экстремалов оказался заброшенный киногородок в Крыму. За него проголосовало 28,57 процентов пользователей соцсетей.
На втором месте — "умирающий" военный городок Буран в Карелии. Также в тройку лидеров вошел Рыбацкий поселок в Краснодарском крае.
Помимо них, в топ интересных локаций попали Тырныауз в Кабардино-Балкарии, Хальмер-Ю в Коми, Молога в Ярославской области, Старая Губаха в Пермском крае, Курша-2 в Рязанской области, Финвал на Камчатке и Чаронда в Вологодской области.
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ТуризмПраздникРеспублика КарелияРязанская областьПермский крайКраснодарский крайКамчатский крайРеспублика КрымХэллоуинНовости - ТуризмТуризмРеспублика Коми
 
 
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