https://ria.ru/20211030/germaniya-1756989734.html

"Германия отвернулась от НАТО ради России"

Германия отворачивается от НАТО ради России, пишут американские СМИ - РИА Новости, 30.10.2021

"Германия отвернулась от НАТО ради России"

Германия превращается в номинального члена НАТО, отдавая предпочтение союзу с Россией. Об этом пишет американское издание Washington Examiner. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:08

2021-10-30T12:08

2021-10-30T17:09

политика

украина

сша

германия

ангела меркель

нато

северный поток — 2

олаф шольц

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Германия превращается в номинального члена НАТО, отдавая предпочтение союзу с Россией. Об этом пишет американское издание Washington Examiner.Автор статьи приводит несколько доказательств в подтверждение своих слов.Прежде всего, речь идет о расходах на оборону, которые, несмотря на обещания Берлина, так и не достигли установленных для участников альянса двух процентов ВВП.Кроме того, Германия входит в число пяти членов НАТО, которые тратят менее 20 процентов своего оборонного бюджета на закупку новых вооружений, что недотягивает до основных целей организации.Что касается отношений с Россией, то здесь обозреватель напомнил о ситуации в Донбассе, где, по его мнению, Москва якобы действует с одобрения Берлина.Говоря о проекте "Северный поток — 2", он отметил, что, благодаря поддержке его реализации, Германия обеспечила себе бесперебойные поставки топлива.Автор убежден, что потенциальный немецкий канцлер в лице Олафа Шольца пойдет по стопам Ангелы Меркель и продолжит курс на сближение с Москвой.Россия неоднократно заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. Тем не менее Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.

https://ria.ru/20211020/poker-1755331202.html

https://ria.ru/20210927/otnosheniya-1751924757.html

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политика, украина, сша, германия, ангела меркель, нато, северный поток — 2, олаф шольц, россия