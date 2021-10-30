12:08 30.10.2021 (обновлено: 17:09 30.10.2021)
Германия отворачивается от НАТО ради России, пишут американские СМИ
Washington Examiner: Германия не выполняет обязательства в НАТО и сближается с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Германия превращается в номинального члена НАТО, отдавая предпочтение союзу с Россией. Об этом пишет американское издание Washington Examiner.
Автор статьи приводит несколько доказательств в подтверждение своих слов.
Прежде всего, речь идет о расходах на оборону, которые, несмотря на обещания Берлина, так и не достигли установленных для участников альянса двух процентов ВВП.
Кроме того, Германия входит в число пяти членов НАТО, которые тратят менее 20 процентов своего оборонного бюджета на закупку новых вооружений, что недотягивает до основных целей организации.
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Что касается отношений с Россией, то здесь обозреватель напомнил о ситуации в Донбассе, где, по его мнению, Москва якобы действует с одобрения Берлина.
Говоря о проекте "Северный поток — 2", он отметил, что, благодаря поддержке его реализации, Германия обеспечила себе бесперебойные поставки топлива.
"Германия умиротворяет Россию, бросая Украину в ледяной зимний ад", — пишет он.
Автор убежден, что потенциальный немецкий канцлер в лице Олафа Шольца пойдет по стопам Ангелы Меркель и продолжит курс на сближение с Москвой.
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Россия неоднократно заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. Тем не менее Москва не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет приобретать признаки геноцида.