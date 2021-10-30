https://ria.ru/20211030/gazprom-1757022957.html

"Газпром" оценил ситуацию с прокачкой по газопроводу "Ямал — Европа"

"Газпром" оценил ситуацию с прокачкой по газопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 30.10.2021

"Газпром" оценил ситуацию с прокачкой по газопроводу "Ямал — Европа"

Колебания спроса на российский газ в Европе зависят от нужд потребителей, заявили РИА Новости в "Газпроме". РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T18:03

2021-10-30T18:03

2021-10-30T20:17

газпром

природный газ

европа

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Колебания спроса на российский газ в Европе зависят от нужд потребителей, заявили РИА Новости в "Газпроме".Так в компании прокомментировали сообщение о том, что прокачка по газопроводу "Ямал — Европа" в субботу утром упала до нуля, а затем перешла в реверсный режим.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла порядка 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.Эксперты связывают волатильность с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение Владимира Путина "Газпрому" начать заполнять хранилища в Европе.

https://ria.ru/20211027/gazprom-1756560481.html

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газпром, природный газ, европа, ямал-европа (газопровод)