https://ria.ru/20211030/gazoprovod-1756998165.html
В Германии заявили о прекращении прокачки по газопроводу "Ямал — Европа"
В Германии заявили о прекращении прокачки по газопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 30.10.2021
В Германии заявили о прекращении прокачки по газопроводу "Ямал — Европа"
Прокачка по газопроводу "Ямал-Европа" упала до нуля, следует из данных немецкого оператора Gascade. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T13:38
2021-10-30T13:38
2021-10-30T16:19
экономика
германия
ямал-европа (газопровод)
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Прокачка по газопроводу "Ямал-Европа" упала до нуля, следует из данных немецкого оператора Gascade.Так, с 8:00 до 9:00 мск по трубе прошло почти 400 тысяч кубометров, в последующий час цифра резко снизилась до 28,8 тысячи кубометров, а с 10:00 мск прокачка остановилась.Накануне она достигала почти миллиона кубометров в час.Газопровод перешел в реверсный режим — с запада на восток.
https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html
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экономика, германия, ямал-европа (газопровод), россия
13:38 30.10.2021 (обновлено: 16:19 30.10.2021)
В Германии заявили о прекращении прокачки по газопроводу "Ямал — Европа"
Немецкий оператор ГТС Gascade заявил о прекращении прокачки по газопроводу "Ямал — Европа"
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Прокачка по газопроводу "Ямал-Европа" упала до нуля, следует из данных немецкого оператора Gascade.
Так, с 8:00 до 9:00 мск по трубе прошло почти 400 тысяч кубометров, в последующий час цифра резко снизилась до 28,8 тысячи кубометров, а с 10:00 мск прокачка остановилась.
Накануне она достигала почти миллиона кубометров в час.
Газопровод перешел в реверсный режим — с запада на восток.