https://ria.ru/20211030/gazoprovod-1756998165.html

В Германии заявили о прекращении прокачки по газопроводу "Ямал — Европа"

В Германии заявили о прекращении прокачки по газопроводу "Ямал — Европа" - РИА Новости, 30.10.2021

В Германии заявили о прекращении прокачки по газопроводу "Ямал — Европа"

Прокачка по газопроводу "Ямал-Европа" упала до нуля, следует из данных немецкого оператора Gascade. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T13:38

2021-10-30T13:38

2021-10-30T16:19

экономика

германия

ямал-европа (газопровод)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729234497_0:346:2690:1859_1920x0_80_0_0_451008dd9b9491320beae4eb7a6a3fe6.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Прокачка по газопроводу "Ямал-Европа" упала до нуля, следует из данных немецкого оператора Gascade.Так, с 8:00 до 9:00 мск по трубе прошло почти 400 тысяч кубометров, в последующий час цифра резко снизилась до 28,8 тысячи кубометров, а с 10:00 мск прокачка остановилась.Накануне она достигала почти миллиона кубометров в час.Газопровод перешел в реверсный режим — с запада на восток.

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, ямал-европа (газопровод), россия