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Вучич заявил, что рост зарплат в Сербии зависит от цены на газ из России
Вучич заявил, что рост зарплат в Сербии зависит от цены на газ из России - РИА Новости, 30.10.2021
Вучич заявил, что рост зарплат в Сербии зависит от цены на газ из России
Размер увеличения зарплат и пенсий в Сербии зависит от будущей договоренности с руководством России по цене на газ, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T23:10
2021-10-30T23:10
экономика
венгрия
молдавия
сербия
владимир путин
александр вучич
турецкий поток
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БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Размер увеличения зарплат и пенсий в Сербии зависит от будущей договоренности с руководством России по цене на газ, заявил сербский президент Александр Вучич.Ранее он сообщил, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября и что сербский лидер надеется на благоприятную цену на газ для Сербии. По нынешнему контракту Белград получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.В субботу в эфире телеканала B92 Вучич указал, что будущая цена газа будет складываться из биржевой стоимости и "нефтяной формулы" и что "зима будет долгой и холодной"."Сейчас перед нами стоит вопрос, успеем ли мы быстро обновить первый блок (сети электростанций) TENT и достигнуть договоренности с Путиным, тогда бы мы могли идти к большему росту зарплат и пенсий, но цель прежде всего – не увеличивать цены на газ и электричество", - подчеркнул сербский президент.Он также напомнил, что у Сербии самые низкие цены на газ и электричество, "ниже только у Молдавии и Украины".Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
https://ria.ru/20211009/vuchich-1753813026.html
https://ria.ru/20210101/gaz-1591748643.html
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экономика, венгрия, молдавия, сербия, владимир путин, александр вучич, турецкий поток
23:10 30.10.2021
 
Вучич заявил, что рост зарплат в Сербии зависит от цены на газ из России

Вучич: рост зарплат и пенсий в Сербии зависит от цены на газ из России

© REUTERS / Bernadett SzaboГазораспределительный центр в Кишкундорожме, Венгрия
Газораспределительный центр в Кишкундорожме, Венгрия - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / Bernadett Szabo
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БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Размер увеличения зарплат и пенсий в Сербии зависит от будущей договоренности с руководством России по цене на газ, заявил сербский президент Александр Вучич.
Ранее он сообщил, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября и что сербский лидер надеется на благоприятную цену на газ для Сербии. По нынешнему контракту Белград получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
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В субботу в эфире телеканала B92 Вучич указал, что будущая цена газа будет складываться из биржевой стоимости и "нефтяной формулы" и что "зима будет долгой и холодной".
"Сейчас перед нами стоит вопрос, успеем ли мы быстро обновить первый блок (сети электростанций) TENT и достигнуть договоренности с Путиным, тогда бы мы могли идти к большему росту зарплат и пенсий, но цель прежде всего – не увеличивать цены на газ и электричество", - подчеркнул сербский президент.
Он также напомнил, что у Сербии самые низкие цены на газ и электричество, "ниже только у Молдавии и Украины".
Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
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ЭкономикаВенгрияМолдавияСербияВладимир ПутинАлександр ВучичТурецкий поток
 
 
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