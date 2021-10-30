https://ria.ru/20211030/gaz-1757049184.html

Вучич заявил, что рост зарплат в Сербии зависит от цены на газ из России

Вучич заявил, что рост зарплат в Сербии зависит от цены на газ из России - РИА Новости, 30.10.2021

Вучич заявил, что рост зарплат в Сербии зависит от цены на газ из России

Размер увеличения зарплат и пенсий в Сербии зависит от будущей договоренности с руководством России по цене на газ, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T23:10

2021-10-30T23:10

2021-10-30T23:10

экономика

венгрия

молдавия

сербия

владимир путин

александр вучич

турецкий поток

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БЕЛГРАД, 30 окт – РИА Новости. Размер увеличения зарплат и пенсий в Сербии зависит от будущей договоренности с руководством России по цене на газ, заявил сербский президент Александр Вучич.Ранее он сообщил, что предварительная дата его встречи с президентом России Владимиром Путиным намечена на 25 ноября и что сербский лидер надеется на благоприятную цену на газ для Сербии. По нынешнему контракту Белград получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубометров, договор истекает в конце года.В субботу в эфире телеканала B92 Вучич указал, что будущая цена газа будет складываться из биржевой стоимости и "нефтяной формулы" и что "зима будет долгой и холодной"."Сейчас перед нами стоит вопрос, успеем ли мы быстро обновить первый блок (сети электростанций) TENT и достигнуть договоренности с Путиным, тогда бы мы могли идти к большему росту зарплат и пенсий, но цель прежде всего – не увеличивать цены на газ и электричество", - подчеркнул сербский президент.Он также напомнил, что у Сербии самые низкие цены на газ и электричество, "ниже только у Молдавии и Украины".Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. Проект рассчитан на годовой объем до 12,4 миллиарда кубометров газа для Сербии и стран ЕС.

https://ria.ru/20211009/vuchich-1753813026.html

https://ria.ru/20210101/gaz-1591748643.html

венгрия

молдавия

сербия

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экономика, венгрия, молдавия, сербия, владимир путин, александр вучич, турецкий поток