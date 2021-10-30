17:58 30.10.2021 (обновлено: 20:31 30.10.2021)
Две акции протеста проходят в Риме на фоне саммита G20
Две акции протеста проходят в Риме на фоне саммита "Большой двадцатки"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАкция протеста в Риме, приуроченная к саммиту G20
РИМ, 30 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Активисты климатического движения Fridays for future проводят в субботу акцию протеста в Риме с призывом к проходящему в столице Италии саммиту лидеров "большой двадцатки" обратить внимание на мировые экологические проблемы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Манифестанты растянули баннер с надписью "вы G20, мы будущее", выкрикивая лозунги "Мы неостановимы, другой мир возможен". По оценке агентства, в акции принимают участие несколько тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе римской полиции, число участников достигает пяти тысяч человек. "Акция проходит без происшествий, заявленное количество в 5 тысяч соответствует течению акции", - сообщили в полиции.
Среди манифестантов, помимо представителей Fridays for Future, находятся сторонники левых, антифашистских организаций.
Медленное шествие возглавляет грузовик с колонками, из которых разносится рок-музыка и выступление "ведущего" мероприятия.
"Кто мы? - Fridays for future! - чего мы хотим? Экологической справедливости!", - кричат демонстранты.
Одновременно на площади Сан-Джованни-ин-латерано, расположенной в нескольких километрах, проходит манифестация Итальянской коммунистической партии против курса нынешнего правительства Марио Драги. Несколько сотен участников акции принесли множество красных флагов и растяжки. "Это Хэллоуин, монстр - Драги", - гласит один из них.