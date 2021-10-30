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Две акции протеста проходят в Риме на фоне саммита G20
Две акции протеста проходят в Риме на фоне саммита G20 - РИА Новости, 30.10.2021
Две акции протеста проходят в Риме на фоне саммита G20
Активисты климатического движения Fridays for future проводят в субботу акцию протеста в Риме с призывом к проходящему в столице Италии саммиту лидеров "большой РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T17:58
2021-10-30T20:31
в мире
саммит g20
италия
рим
большая двадцатка
марио драги
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РИМ, 30 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Активисты климатического движения Fridays for future проводят в субботу акцию протеста в Риме с призывом к проходящему в столице Италии саммиту лидеров "большой двадцатки" обратить внимание на мировые экологические проблемы, передаёт корреспондент РИА Новости.Манифестанты растянули баннер с надписью "вы G20, мы будущее", выкрикивая лозунги "Мы неостановимы, другой мир возможен". По оценке агентства, в акции принимают участие несколько тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе римской полиции, число участников достигает пяти тысяч человек. "Акция проходит без происшествий, заявленное количество в 5 тысяч соответствует течению акции", - сообщили в полиции.Среди манифестантов, помимо представителей Fridays for Future, находятся сторонники левых, антифашистских организаций.Медленное шествие возглавляет грузовик с колонками, из которых разносится рок-музыка и выступление "ведущего" мероприятия."Кто мы? - Fridays for future! - чего мы хотим? Экологической справедливости!", - кричат демонстранты.Одновременно на площади Сан-Джованни-ин-латерано, расположенной в нескольких километрах, проходит манифестация Итальянской коммунистической партии против курса нынешнего правительства Марио Драги. Несколько сотен участников акции принесли множество красных флагов и растяжки. "Это Хэллоуин, монстр - Драги", - гласит один из них.
https://ria.ru/20211030/byudzhet-1757002500.html
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в мире, саммит g20, италия, рим, большая двадцатка, марио драги
17:58 30.10.2021 (обновлено: 20:31 30.10.2021)
 
Две акции протеста проходят в Риме на фоне саммита G20

Две акции протеста проходят в Риме на фоне саммита "Большой двадцатки"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАкция протеста в Риме, приуроченная к саммиту G20
Акция протеста в Риме, приуроченная к саммиту G20 - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РИМ, 30 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Активисты климатического движения Fridays for future проводят в субботу акцию протеста в Риме с призывом к проходящему в столице Италии саммиту лидеров "большой двадцатки" обратить внимание на мировые экологические проблемы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Манифестанты растянули баннер с надписью "вы G20, мы будущее", выкрикивая лозунги "Мы неостановимы, другой мир возможен". По оценке агентства, в акции принимают участие несколько тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе римской полиции, число участников достигает пяти тысяч человек. "Акция проходит без происшествий, заявленное количество в 5 тысяч соответствует течению акции", - сообщили в полиции.
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Медленное шествие возглавляет грузовик с колонками, из которых разносится рок-музыка и выступление "ведущего" мероприятия.
"Кто мы? - Fridays for future! - чего мы хотим? Экологической справедливости!", - кричат демонстранты.
Одновременно на площади Сан-Джованни-ин-латерано, расположенной в нескольких километрах, проходит манифестация Итальянской коммунистической партии против курса нынешнего правительства Марио Драги. Несколько сотен участников акции принесли множество красных флагов и растяжки. "Это Хэллоуин, монстр - Драги", - гласит один из них.
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В миреСаммит G20ИталияРимБольшая двадцаткаМарио Драги
 
 
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