https://ria.ru/20211030/g20-1757022190.html

Две акции протеста проходят в Риме на фоне саммита G20

Две акции протеста проходят в Риме на фоне саммита G20 - РИА Новости, 30.10.2021

Две акции протеста проходят в Риме на фоне саммита G20

Активисты климатического движения Fridays for future проводят в субботу акцию протеста в Риме с призывом к проходящему в столице Италии саммиту лидеров "большой РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T17:58

2021-10-30T17:58

2021-10-30T20:31

в мире

саммит g20

италия

рим

большая двадцатка

марио драги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757020605_0:198:3075:1928_1920x0_80_0_0_57989264a90cdfe3e4a263240666b250.jpg

РИМ, 30 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Активисты климатического движения Fridays for future проводят в субботу акцию протеста в Риме с призывом к проходящему в столице Италии саммиту лидеров "большой двадцатки" обратить внимание на мировые экологические проблемы, передаёт корреспондент РИА Новости.Манифестанты растянули баннер с надписью "вы G20, мы будущее", выкрикивая лозунги "Мы неостановимы, другой мир возможен". По оценке агентства, в акции принимают участие несколько тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе римской полиции, число участников достигает пяти тысяч человек. "Акция проходит без происшествий, заявленное количество в 5 тысяч соответствует течению акции", - сообщили в полиции.Среди манифестантов, помимо представителей Fridays for Future, находятся сторонники левых, антифашистских организаций.Медленное шествие возглавляет грузовик с колонками, из которых разносится рок-музыка и выступление "ведущего" мероприятия."Кто мы? - Fridays for future! - чего мы хотим? Экологической справедливости!", - кричат демонстранты.Одновременно на площади Сан-Джованни-ин-латерано, расположенной в нескольких километрах, проходит манифестация Итальянской коммунистической партии против курса нынешнего правительства Марио Драги. Несколько сотен участников акции принесли множество красных флагов и растяжки. "Это Хэллоуин, монстр - Драги", - гласит один из них.

https://ria.ru/20211030/byudzhet-1757002500.html

https://ria.ru/20211030/sammit-1756999885.html

италия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, саммит g20, италия, рим, большая двадцатка, марио драги