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Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20211030/evmenov-1756871316.html
Евменов: современный флот РФ доблестно несет знамя героического прошлого
Евменов: современный флот РФ доблестно несет знамя героического прошлого - РИА Новости, 30.10.2021
Евменов: современный флот РФ доблестно несет знамя героического прошлого
Сегодня в стране отмечается 325 лет со дня создания Российского регулярного флота. Накануне юбилейной даты главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T10:00
2021-10-30T10:57
морская держава
вмф рф
николай евменов
россия
морская держава
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Сегодня в стране отмечается 325 лет со дня создания Российского регулярного флота. Накануне юбилейной даты главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов рассказал проекту "Морская держава" об основных вехах в истории флота, любви к морю и главных качествах современных моряков.– Товарищ главнокомандующий, вы родились в Москве, при этом стали подводником. Как так получилось, что вы решили посвятить себя Военно-Морскому Флоту? Какие качества должны быть у человека, чтобы он пошел в ВМФ?– У всех, кто решил стать военным моряком, дороги на флот разные. Но главное при выборе профессии военного моряка и, в частности, военно-морского офицера – это безграничная любовь к морю, к нашим морским традициям, к нашей российской морской истории. Будущий военный моряк, по моему мнению, должен обладать такими качествами, как упорство и умение преодолевать любые трудности, а также должен ценить товарищество и дружбу. Затем, когда под ногами впервые ощущается палуба, появляется любовь к своему кораблю, уверенность в экипаже и стремление выполнить любую, даже самую сложную поставленную задачу. В военно-морском флоте специальности не делятся на главные и второстепенные. Это единый организм. Отличается только специфика службы надводника и подводника. Моим призванием стала служба на подводных лодках, чем я безмерно горжусь.– Как вы считаете, если бы Петр I не был таким энтузиастом морского флота, Россия сильно бы отстала от Европы? Или развитие страны как морской державы было неизбежно, не Петр – так следующий император?– Российский флот, созданный 325 лет назад гением Петра, стал незыблемым символом национального характера. Он покрыл себя славой побед в боях и сражениях. Его история – это свидетельство не только морской, но и государственной славы Отечества. Именно Российский флот стал основой неоспоримого статуса России как великой морской державы. Заслуги Петра Великого в деле создания Российского флота неоспоримы и непререкаемы.Мужество моряков-балтийцев позволило Петру I добиться успехов уже в начале Северной войны, а знаменитые победы при Гангуте, Эзеле и Гренгаме принесли России статус полноправной морской державы. Российский флот воспитал целую плеяду талантливых флотоводцев и военачальников. Среди них Григорий Спиридов, Федор Ушаков, Дмитрий Сенявин, Михаил Лазарев, Владимир Корнилов, Павел Нахимов, Николай Кузнецов, Сергей Горшков и другие.– Вообще за более чем 300-летнюю историю флота множество событий произошло. Какие вехи, на ваш взгляд, самые важные? Какие исторические блоки в развитии морского дела вы бы выделили? Есть известное выражение: "У России только два союзника – армия и флот". Вы согласны с ним? Оно актуально?– 325-летняя история отечественного Военно-Морского Флота неотделима от героической истории нашего государства. Датой создания российского регулярного флота принято считать 1696 год – 20 октября (по старому стилю – Прим.ред.), по представлению Петра I, было принято решение Боярской думы: "Морским судам быть…".Известно, что на начальном этапе строительства флота не все шло гладко. Однако сам Петр неоднократно подчеркивал: "Ежели не делать плохого начала, то и доброго конца нельзя дождаться". Результат не заставил себя долго ждать – уже вскоре Российский флот навечно вписал на скрижали ратной летописи Отечества победы при Гангуте (1714), Эзеле (1719), Гренгаме (1720). Флот стал важным инструментом внешней политики России, способствовал развитию экономики и росту международного авторитета страны.Что касается морского дела, то оно всегда сопровождалось высокими темпами развития военной науки, океанографическими открытиями, развитием военно-морского искусства, тактики и стратегии применения сил флота. ВМФ всегда считался и считается одним из самых наукоемких видов Вооруженных сил. Но флота не существовало бы без уникальной школы нашего подводного и надводного кораблестроения. Благодаря достижениям этой школы Военно-Морской Флот оснащался эффективными кораблями и подводными лодками, техникой и вооружением, которые в скором времени стали основой статуса нашего ВМФ как океанского и всеширотного флота.Право считаться великой морской державой завоевано поколениями наших соотечественников, чьи мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и ее военно-морскому флоту. Сегодня российские военные моряки бдительно несут вахту по охране морских рубежей Родины и, как прежде, готовы к любым штормовым предупреждениям.В данный момент задачу военно-морского присутствия в Мировом океане выполняют более 80 кораблей, судов ВМФ России, экипажи которых с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воинский долг, гарантируя недопущение угроз на морских и океанских направлениях.Современный Военно-Морской Флот России является ракетно-ядерным и океанским. Он способен решать задачи любой сложности с высокой эффективностью во всех широтах Мирового океана.Отмечу, что ВМФ России активно обновляется. В его состав поступают новейшие корабли и подводные лодки, оснащенные оружием, не имеющим аналогов в мире. В 2021 году ВМФ России получит в свой состав более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров. Программа военного кораблестроения по целому ряду позиций выполняется с опережением графиков, что говорит об огромном внимании к флоту.Новые поколения российских военных моряков совершают уникальные арктические и антарктические экспедиции, продолжая эстафету, которая была начата более трех веков назад. Военные моряки показывают качества настоящих профессионалов в ходе межвидовых, общефлотских и международных учений, осваивают новые образцы техники и вооружения и неукоснительно чтут славные флотские традиции.
https://ria.ru/20211008/komandiry-1753525105.html
https://ria.ru/20210807/gangut-1744645222.html
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вмф рф, николай евменов, россия, морская держава
10:00 30.10.2021 (обновлено: 10:57 30.10.2021)
 

Евменов: современный флот РФ доблестно несет знамя героического прошлого

© Фото предоставлено пресс-службой ВМФ РоссииГлавнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов
© Фото предоставлено пресс-службой ВМФ России
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Сегодня в стране отмечается 325 лет со дня создания Российского регулярного флота. Накануне юбилейной даты главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов рассказал проекту "Морская держава" об основных вехах в истории флота, любви к морю и главных качествах современных моряков.
Товарищ главнокомандующий, вы родились в Москве, при этом стали подводником. Как так получилось, что вы решили посвятить себя Военно-Морскому Флоту? Какие качества должны быть у человека, чтобы он пошел в ВМФ?
– У всех, кто решил стать военным моряком, дороги на флот разные. Но главное при выборе профессии военного моряка и, в частности, военно-морского офицера – это безграничная любовь к морю, к нашим морским традициям, к нашей российской морской истории. Будущий военный моряк, по моему мнению, должен обладать такими качествами, как упорство и умение преодолевать любые трудности, а также должен ценить товарищество и дружбу. Затем, когда под ногами впервые ощущается палуба, появляется любовь к своему кораблю, уверенность в экипаже и стремление выполнить любую, даже самую сложную поставленную задачу.
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8 октября, 10:00Морская держава
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В военно-морском флоте специальности не делятся на главные и второстепенные. Это единый организм. Отличается только специфика службы надводника и подводника. Моим призванием стала служба на подводных лодках, чем я безмерно горжусь.
– Как вы считаете, если бы Петр I не был таким энтузиастом морского флота, Россия сильно бы отстала от Европы? Или развитие страны как морской державы было неизбежно, не Петр – так следующий император?
– Российский флот, созданный 325 лет назад гением Петра, стал незыблемым символом национального характера. Он покрыл себя славой побед в боях и сражениях. Его история – это свидетельство не только морской, но и государственной славы Отечества. Именно Российский флот стал основой неоспоримого статуса России как великой морской державы. Заслуги Петра Великого в деле создания Российского флота неоспоримы и непререкаемы.

Вся история создания и развития Российского флота – это летопись героических свершений, история беззаветной стойкости и героизма и мужества военных моряков, это новаторские решения в области надводного и подводного кораблестроения, выдающиеся открытия отечественной науки, техники, промышленности, вдохновенный труд и титанические усилия ученых, конструкторов, инженеров, судостроителей.

Мужество моряков-балтийцев позволило Петру I добиться успехов уже в начале Северной войны, а знаменитые победы при Гангуте, Эзеле и Гренгаме принесли России статус полноправной морской державы. Российский флот воспитал целую плеяду талантливых флотоводцев и военачальников. Среди них Григорий Спиридов, Федор Ушаков, Дмитрий Сенявин, Михаил Лазарев, Владимир Корнилов, Павел Нахимов, Николай Кузнецов, Сергей Горшков и другие.
– Вообще за более чем 300-летнюю историю флота множество событий произошло. Какие вехи, на ваш взгляд, самые важные? Какие исторические блоки в развитии морского дела вы бы выделили? Есть известное выражение: "У России только два союзника – армия и флот". Вы согласны с ним? Оно актуально?
325-летняя история отечественного Военно-Морского Флота неотделима от героической истории нашего государства. Датой создания российского регулярного флота принято считать 1696 год – 20 октября (по старому стилю – Прим.ред.), по представлению Петра I, было принято решение Боярской думы: "Морским судам быть…".
Известно, что на начальном этапе строительства флота не все шло гладко. Однако сам Петр неоднократно подчеркивал: "Ежели не делать плохого начала, то и доброго конца нельзя дождаться". Результат не заставил себя долго ждать – уже вскоре Российский флот навечно вписал на скрижали ратной летописи Отечества победы при Гангуте (1714), Эзеле (1719), Гренгаме (1720). Флот стал важным инструментом внешней политики России, способствовал развитию экономики и росту международного авторитета страны.
Гангутское сражение. Картина Алексея Боголюбова
7 августа, 10:00Морская держава
Гангутское сражение: начало победного шествия российского флота
Что касается морского дела, то оно всегда сопровождалось высокими темпами развития военной науки, океанографическими открытиями, развитием военно-морского искусства, тактики и стратегии применения сил флота. ВМФ всегда считался и считается одним из самых наукоемких видов Вооруженных сил. Но флота не существовало бы без уникальной школы нашего подводного и надводного кораблестроения. Благодаря достижениям этой школы Военно-Морской Флот оснащался эффективными кораблями и подводными лодками, техникой и вооружением, которые в скором времени стали основой статуса нашего ВМФ как океанского и всеширотного флота.
Право считаться великой морской державой завоевано поколениями наших соотечественников, чьи мужество и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и ее военно-морскому флоту. Сегодня российские военные моряки бдительно несут вахту по охране морских рубежей Родины и, как прежде, готовы к любым штормовым предупреждениям.
В данный момент задачу военно-морского присутствия в Мировом океане выполняют более 80 кораблей, судов ВМФ России, экипажи которых с честью и высоким профессионализмом исполняют свой воинский долг, гарантируя недопущение угроз на морских и океанских направлениях.
Современный Военно-Морской Флот России является ракетно-ядерным и океанским. Он способен решать задачи любой сложности с высокой эффективностью во всех широтах Мирового океана.
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 12:56Морская держава
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Отмечу, что ВМФ России активно обновляется. В его состав поступают новейшие корабли и подводные лодки, оснащенные оружием, не имеющим аналогов в мире. В 2021 году ВМФ России получит в свой состав более 40 надводных кораблей, подводных лодок, судов обеспечения и многофункциональных катеров. Программа военного кораблестроения по целому ряду позиций выполняется с опережением графиков, что говорит об огромном внимании к флоту.
Новые поколения российских военных моряков совершают уникальные арктические и антарктические экспедиции, продолжая эстафету, которая была начата более трех веков назад. Военные моряки показывают качества настоящих профессионалов в ходе межвидовых, общефлотских и международных учений, осваивают новые образцы техники и вооружения и неукоснительно чтут славные флотские традиции.
 
Морская державаВМФ РФНиколай ЕвменовРоссияМорская держава
 
 
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