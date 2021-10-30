https://ria.ru/20211030/energobalans-1756984822.html

Патрушев рассказал об энергобалансе России

Патрушев рассказал об энергобалансе России - РИА Новости, 30.10.2021

Патрушев рассказал об энергобалансе России

Энергетический баланс России уже сейчас стал одним из самых низкоуглеродных в мире, доля "зеленых" источников энергии в нем превышает 40%, заявил секретарь... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T11:10

2021-10-30T11:10

2021-10-30T11:10

экономика

николай патрушев

глазго (город)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731982253_0:44:3485:2004_1920x0_80_0_0_7e1df664e621cb5227839ad236d55376.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Энергетический баланс России уже сейчас стал одним из самых низкоуглеродных в мире, доля "зеленых" источников энергии в нем превышает 40%, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в преддверии мировой конференции по климату СОР26 в Глазго.В 2019 году Россия стала инициатором принятия Парижского соглашения по климату, взяв на себя обязательства сократить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году до 70% от объема 1990 года, напомнил он."Развитие низкоуглеродной энергетики, в том числе с использованием водорода, нашло отражение и в Стратегии национальной безопасности России. Уже сегодня энергобаланс нашей страны один из самых низкоуглеродных в мире. Доля неуглеродных источников, к которым относятся, прежде всего, атомная и гидроэнергетика, в структуре производства электроэнергии в России - более 40%", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".В России также реализуются программы поддержки "зеленой" энергетики, отметил секретарь Совбеза. В первую очередь это делается в отдаленных и труднодоступных местностях, где требуется автономное энергоснабжение. А на тепловых электростанциях основным углеродным источником энергии является природный газ, считающийся наиболее экологически чистым видом топлива, добавил Патрушев."Угольные же теплоэлектростанции оснащаются новым оборудованием, улавливающим СO2. Кроме того, внедряются экологически чистые энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии при производстве, транспортировке, хранении и использовании топливно-энергетических ресурсов, принимаются меры для рационального использовании попутного нефтяного газа и минимизации объёмов его сжигания на факелах", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20211029/geyts-1756864597.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/ugol-1754693549.html

глазго (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, николай патрушев, глазго (город), россия