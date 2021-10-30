https://ria.ru/20211030/energobalans-1756984822.html
Патрушев рассказал об энергобалансе России
Патрушев рассказал об энергобалансе России - РИА Новости, 30.10.2021
Патрушев рассказал об энергобалансе России
Энергетический баланс России уже сейчас стал одним из самых низкоуглеродных в мире, доля "зеленых" источников энергии в нем превышает 40%, заявил секретарь... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T11:10
2021-10-30T11:10
2021-10-30T11:10
экономика
николай патрушев
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россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Энергетический баланс России уже сейчас стал одним из самых низкоуглеродных в мире, доля "зеленых" источников энергии в нем превышает 40%, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в преддверии мировой конференции по климату СОР26 в Глазго.В 2019 году Россия стала инициатором принятия Парижского соглашения по климату, взяв на себя обязательства сократить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году до 70% от объема 1990 года, напомнил он."Развитие низкоуглеродной энергетики, в том числе с использованием водорода, нашло отражение и в Стратегии национальной безопасности России. Уже сегодня энергобаланс нашей страны один из самых низкоуглеродных в мире. Доля неуглеродных источников, к которым относятся, прежде всего, атомная и гидроэнергетика, в структуре производства электроэнергии в России - более 40%", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".В России также реализуются программы поддержки "зеленой" энергетики, отметил секретарь Совбеза. В первую очередь это делается в отдаленных и труднодоступных местностях, где требуется автономное энергоснабжение. А на тепловых электростанциях основным углеродным источником энергии является природный газ, считающийся наиболее экологически чистым видом топлива, добавил Патрушев."Угольные же теплоэлектростанции оснащаются новым оборудованием, улавливающим СO2. Кроме того, внедряются экологически чистые энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии при производстве, транспортировке, хранении и использовании топливно-энергетических ресурсов, принимаются меры для рационального использовании попутного нефтяного газа и минимизации объёмов его сжигания на факелах", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20211029/geyts-1756864597.html
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экономика, николай патрушев, глазго (город), россия
Патрушев рассказал об энергобалансе России
Патуршев: энергобаланс России уже сейчас стал одним из самых низкоуглеродных в мире
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Энергетический баланс России
уже сейчас стал одним из самых низкоуглеродных в мире, доля "зеленых" источников энергии в нем превышает 40%, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
в преддверии мировой конференции по климату СОР26 в Глазго
.
В 2019 году Россия стала инициатором принятия Парижского соглашения по климату, взяв на себя обязательства сократить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году до 70% от объема 1990 года, напомнил он.
"Развитие низкоуглеродной энергетики, в том числе с использованием водорода, нашло отражение и в Стратегии национальной безопасности России. Уже сегодня энергобаланс нашей страны один из самых низкоуглеродных в мире. Доля неуглеродных источников, к которым относятся, прежде всего, атомная и гидроэнергетика, в структуре производства электроэнергии в России - более 40%", - сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде
".
В России также реализуются программы поддержки "зеленой" энергетики, отметил секретарь Совбеза. В первую очередь это делается в отдаленных и труднодоступных местностях, где требуется автономное энергоснабжение. А на тепловых электростанциях основным углеродным источником энергии является природный газ, считающийся наиболее экологически чистым видом топлива, добавил Патрушев.
"Угольные же теплоэлектростанции оснащаются новым оборудованием, улавливающим СO2. Кроме того, внедряются экологически чистые энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии при производстве, транспортировке, хранении и использовании топливно-энергетических ресурсов, принимаются меры для рационального использовании попутного нефтяного газа и минимизации объёмов его сжигания на факелах", - подчеркнул Патрушев.