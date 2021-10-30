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Патрушев рассказал, как возобновляемая энергетика бьет по природе
Патрушев рассказал, как возобновляемая энергетика бьет по природе - РИА Новости, 30.10.2021
Патрушев рассказал, как возобновляемая энергетика бьет по природе
Возобновляемые источники энергии не являются полностью безопасными для окружающей среды и в некоторых случаях негативно влияют на природу, заявил секретарь... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T12:20
2021-10-30T12:20
в мире
николай патрушев
азия
европа
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Возобновляемые источники энергии не являются полностью безопасными для окружающей среды и в некоторых случаях негативно влияют на природу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в преддверии мировой конференции по климату СОР26 в Глазго."Альтернативная" энергетика в полном объеме не является экологически безопасной. По оценке экспертов, в местах эксплуатации солнечных станций происходит снижение средней температуры примерно на пять градусов, что отрицательно сказывается на флоре и фауне. Кроме того, наблюдается негативное воздействие на человека паров ядовитых веществ, используемых при работе преобразователей солнечного света", – сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".К том уже производство этих устройств небезопасно для природы, указал секретарь Совбеза."При изготовлении всего одной солнечной панели в атмосферу выбрасываются десятки килограммов углекислого газа. Само изготовление панелей солнечных электростанций, а также добыча редких металлов, входящих в их состав, является энергозатратным процессом и располагается в странах, где, как правило, используется угольная генерация", - отметил Патрушев."Подобные проблемы касаются и ветряных станций, которые сами по себе не являются источником углерода. Их размещение требует больших площадей. От прямого столкновения с ветровыми установками происходит гибель птиц. Низкочастотные колебания, передающиеся через почву, негативно влияют на животный мир", – добавил секретарь Совбеза.Кроме того, по словам Патрушева, существует проблема постоянной замены лопастей ветряных генераторов. "США 80% использованных солнечных и ветряных батарей вывозят в страны Азии и Африки, а Европа – более половины. Эти маневры Запад проводит под видом технологической помощи развивающимся государствам", - сказал секретарь Совбеза."Учитывая нынешнее внимание к солнечной и ветряной энергетике, а также к производству электромобилей, уже в ближайшие годы добыча редкоземельных металлов, используемых при выпуске аккумуляторов, должна вырасти минимум в три-пять раз, а добыча кобальта и лития - в десятки раз. Это приведет к расширению нарушенных земель в результате извлечения полезных ископаемых", - отметил Патрушев.При этом аккумуляторы изготавливаются в странах, где используется электричество угольных теплоэлектростанций, добавил он."Кроме того, при массовом использовании электромобилей для их зарядки потребуется электроэнергия, достаточный объем которой при существующем развитии технологий не способны произвести солнечные и ветряные станции", - указал секретарь Совбеза.Что касается использования биотоплива, то оно наряду с загрязнением атмосферы сокращает продовольственные ресурсы и взвинчивает цены на продукты питания, добавил Патрушев."Роль же приливных электростанций, а также геотермальной энергетики, основанной на использовании природных подземных теплоносителей, считаю незаслуженно заниженной", - сказал он."Очевидно, что переход от ископаемых видов топлива в пользу генерации на основе возобновляемых источников энергии может быть только постепенным. Ввиду нестабильности "зеленых" энергетических систем, а также возникающих проблемах при производстве и утилизации оборудования разговоры о грядущем кардинальном отказе от традиционных источников энергии сильно преувеличены", - резюмировал Патрушев.
https://ria.ru/20211018/gaz-1754937336.html
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в мире, николай патрушев, азия, европа, россия
12:20 30.10.2021
 
Патрушев рассказал, как возобновляемая энергетика бьет по природе

Секретарь Совбеза Патрушев рассказал, как возобновляемая энергетика бьет по природе

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Возобновляемые источники энергии не являются полностью безопасными для окружающей среды и в некоторых случаях негативно влияют на природу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в преддверии мировой конференции по климату СОР26 в Глазго.
"Альтернативная" энергетика в полном объеме не является экологически безопасной. По оценке экспертов, в местах эксплуатации солнечных станций происходит снижение средней температуры примерно на пять градусов, что отрицательно сказывается на флоре и фауне. Кроме того, наблюдается негативное воздействие на человека паров ядовитых веществ, используемых при работе преобразователей солнечного света", – сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
К том уже производство этих устройств небезопасно для природы, указал секретарь Совбеза.
"При изготовлении всего одной солнечной панели в атмосферу выбрасываются десятки килограммов углекислого газа. Само изготовление панелей солнечных электростанций, а также добыча редких металлов, входящих в их состав, является энергозатратным процессом и располагается в странах, где, как правило, используется угольная генерация", - отметил Патрушев.
"Подобные проблемы касаются и ветряных станций, которые сами по себе не являются источником углерода. Их размещение требует больших площадей. От прямого столкновения с ветровыми установками происходит гибель птиц. Низкочастотные колебания, передающиеся через почву, негативно влияют на животный мир", – добавил секретарь Совбеза.
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Кроме того, по словам Патрушева, существует проблема постоянной замены лопастей ветряных генераторов. "США 80% использованных солнечных и ветряных батарей вывозят в страны Азии и Африки, а Европа – более половины. Эти маневры Запад проводит под видом технологической помощи развивающимся государствам", - сказал секретарь Совбеза.
"Учитывая нынешнее внимание к солнечной и ветряной энергетике, а также к производству электромобилей, уже в ближайшие годы добыча редкоземельных металлов, используемых при выпуске аккумуляторов, должна вырасти минимум в три-пять раз, а добыча кобальта и лития - в десятки раз. Это приведет к расширению нарушенных земель в результате извлечения полезных ископаемых", - отметил Патрушев.
При этом аккумуляторы изготавливаются в странах, где используется электричество угольных теплоэлектростанций, добавил он.
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"Кроме того, при массовом использовании электромобилей для их зарядки потребуется электроэнергия, достаточный объем которой при существующем развитии технологий не способны произвести солнечные и ветряные станции", - указал секретарь Совбеза.
Что касается использования биотоплива, то оно наряду с загрязнением атмосферы сокращает продовольственные ресурсы и взвинчивает цены на продукты питания, добавил Патрушев.
"Роль же приливных электростанций, а также геотермальной энергетики, основанной на использовании природных подземных теплоносителей, считаю незаслуженно заниженной", - сказал он.
"Очевидно, что переход от ископаемых видов топлива в пользу генерации на основе возобновляемых источников энергии может быть только постепенным. Ввиду нестабильности "зеленых" энергетических систем, а также возникающих проблемах при производстве и утилизации оборудования разговоры о грядущем кардинальном отказе от традиционных источников энергии сильно преувеличены", - резюмировал Патрушев.
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22 октября, 12:00Не верю!
Зеленая энергетика в России: дорого, вредно, бессмысленно? Не верю!Зеленая и возобновляемая энергетика — о них так много говорят, но как будто на этом все и заканчивается. Почему мы еще не устанавливаем солнечные панели на огородах, машинах и вообще всех плоских поверхностях? Почему ветряками еще не утыкано каждое бесхозное поле? Когда случится энергопереход, и случится ли он вообще в России и мире?
 
В миреНиколай ПатрушевАзияЕвропаРоссия
 
 
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