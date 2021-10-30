https://ria.ru/20211030/energetika-1756991495.html

Патрушев рассказал, как возобновляемая энергетика бьет по природе

Патрушев рассказал, как возобновляемая энергетика бьет по природе - РИА Новости, 30.10.2021

Патрушев рассказал, как возобновляемая энергетика бьет по природе

Возобновляемые источники энергии не являются полностью безопасными для окружающей среды и в некоторых случаях негативно влияют на природу, заявил секретарь... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:20

2021-10-30T12:20

2021-10-30T12:20

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Возобновляемые источники энергии не являются полностью безопасными для окружающей среды и в некоторых случаях негативно влияют на природу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в преддверии мировой конференции по климату СОР26 в Глазго."Альтернативная" энергетика в полном объеме не является экологически безопасной. По оценке экспертов, в местах эксплуатации солнечных станций происходит снижение средней температуры примерно на пять градусов, что отрицательно сказывается на флоре и фауне. Кроме того, наблюдается негативное воздействие на человека паров ядовитых веществ, используемых при работе преобразователей солнечного света", – сказал Патрушев в интервью "Комсомольской правде".К том уже производство этих устройств небезопасно для природы, указал секретарь Совбеза."При изготовлении всего одной солнечной панели в атмосферу выбрасываются десятки килограммов углекислого газа. Само изготовление панелей солнечных электростанций, а также добыча редких металлов, входящих в их состав, является энергозатратным процессом и располагается в странах, где, как правило, используется угольная генерация", - отметил Патрушев."Подобные проблемы касаются и ветряных станций, которые сами по себе не являются источником углерода. Их размещение требует больших площадей. От прямого столкновения с ветровыми установками происходит гибель птиц. Низкочастотные колебания, передающиеся через почву, негативно влияют на животный мир", – добавил секретарь Совбеза.Кроме того, по словам Патрушева, существует проблема постоянной замены лопастей ветряных генераторов. "США 80% использованных солнечных и ветряных батарей вывозят в страны Азии и Африки, а Европа – более половины. Эти маневры Запад проводит под видом технологической помощи развивающимся государствам", - сказал секретарь Совбеза."Учитывая нынешнее внимание к солнечной и ветряной энергетике, а также к производству электромобилей, уже в ближайшие годы добыча редкоземельных металлов, используемых при выпуске аккумуляторов, должна вырасти минимум в три-пять раз, а добыча кобальта и лития - в десятки раз. Это приведет к расширению нарушенных земель в результате извлечения полезных ископаемых", - отметил Патрушев.При этом аккумуляторы изготавливаются в странах, где используется электричество угольных теплоэлектростанций, добавил он."Кроме того, при массовом использовании электромобилей для их зарядки потребуется электроэнергия, достаточный объем которой при существующем развитии технологий не способны произвести солнечные и ветряные станции", - указал секретарь Совбеза.Что касается использования биотоплива, то оно наряду с загрязнением атмосферы сокращает продовольственные ресурсы и взвинчивает цены на продукты питания, добавил Патрушев."Роль же приливных электростанций, а также геотермальной энергетики, основанной на использовании природных подземных теплоносителей, считаю незаслуженно заниженной", - сказал он."Очевидно, что переход от ископаемых видов топлива в пользу генерации на основе возобновляемых источников энергии может быть только постепенным. Ввиду нестабильности "зеленых" энергетических систем, а также возникающих проблемах при производстве и утилизации оборудования разговоры о грядущем кардинальном отказе от традиционных источников энергии сильно преувеличены", - резюмировал Патрушев.

https://ria.ru/20211018/gaz-1754937336.html

https://ria.ru/20211007/neytralnost-1753549898.html

https://ria.ru/20211022/energoperekhod-1755764065.html

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в мире, николай патрушев, азия, европа, россия