Патрушев прокомментировал энергетический кризис в Европе
Патрушев: энергокризис показал неспособность Европы перейти на альтернативную генерацию
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе показал, что ее промышленность оказалась неспособной быстро перестроиться на альтернативные источники энергии, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в преддверии открывающейся в Глазго международной конференции по климату COP26.
По словам Патрушева, одних возобновляемых источников энергии (ВИЭ) недостаточно для обеспечения нормального функционирования экономики.
"Энергетический кризис в Европе показал, что существующие технологии не позволяют обеспечить потребность экономики лишь за счет возобновляемых энергоресурсов. Промышленно развитая Европа оказалась неспособной в одночасье заменить полностью уголь, нефть и газ на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции", – сказал секретарь Совбеза в интервью "Комсомольской правде".
Он напомнил, что энергетический кризис, например, заставил Великобританию возобновить работу угольной теплоэлектростанции West Burton A, а после этого крупный оператор королевства группа Drax решила увеличить объемы энергогенерации за счет угля.
Каждая страна должна самостоятельно разработать "формулу взаимозависимости экономики и экологии", отвечающую требованиям Парижского соглашения по климату, отметил Патрушев. В ней использование ВИЭ не должно ставиться выше энергетической и экологической безопасности, подчеркнул он.