https://ria.ru/20211030/energetika-1756979786.html

Патрушев прокомментировал энергетический кризис в Европе

Патрушев прокомментировал энергетический кризис в Европе - РИА Новости, 30.10.2021

Патрушев прокомментировал энергетический кризис в Европе

Энергетический кризис в Европе показал, что ее промышленность оказалась неспособной быстро перестроиться на альтернативные источники энергии, заявил секретарь... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T10:17

2021-10-30T10:17

2021-10-30T10:17

экономика

николай патрушев

европа

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе показал, что ее промышленность оказалась неспособной быстро перестроиться на альтернативные источники энергии, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в преддверии открывающейся в Глазго международной конференции по климату COP26.По словам Патрушева, одних возобновляемых источников энергии (ВИЭ) недостаточно для обеспечения нормального функционирования экономики.Он напомнил, что энергетический кризис, например, заставил Великобританию возобновить работу угольной теплоэлектростанции West Burton A, а после этого крупный оператор королевства группа Drax решила увеличить объемы энергогенерации за счет угля.Каждая страна должна самостоятельно разработать "формулу взаимозависимости экономики и экологии", отвечающую требованиям Парижского соглашения по климату, отметил Патрушев. В ней использование ВИЭ не должно ставиться выше энергетической и экологической безопасности, подчеркнул он.

https://ria.ru/20211026/gazprom-1756343762.html

европа

россия

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экономика, николай патрушев, европа, россия