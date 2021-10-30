https://ria.ru/20211030/elektroenergiya-1756994340.html

Украина с 1 ноября не будет импортировать электроэнергию из России

Украина с 1 ноября не будет импортировать электроэнергию из России - РИА Новости, 30.10.2021

Украина с 1 ноября не будет импортировать электроэнергию из России

Импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября не будет, аукционы отменили или не провели, заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T12:56

2021-10-30T12:56

2021-10-30T12:56

экономика

украина

белоруссия

верховная рада украины

энергоатом

укрэнерго

андрей герус

россия

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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября не будет, аукционы отменили или не провели, заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.Ранее "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии - в том числе из Белоруссии и России в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт, который был продлен Национальной комиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пока лишь до 31 октября. "Энергоатом" в среду забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии. При этом восемь компаний украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта электроэнергии из РФ в ноябре.

https://ria.ru/20211029/energetika-1756787098.html

украина

белоруссия

россия

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экономика, украина, белоруссия, верховная рада украины, энергоатом, укрэнерго, андрей герус, россия