https://ria.ru/20211030/elektroenergiya-1756994340.html
Украина с 1 ноября не будет импортировать электроэнергию из России
Украина с 1 ноября не будет импортировать электроэнергию из России - РИА Новости, 30.10.2021
Украина с 1 ноября не будет импортировать электроэнергию из России
Импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября не будет, аукционы отменили или не провели, заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T12:56
2021-10-30T12:56
2021-10-30T12:56
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белоруссия
верховная рада украины
энергоатом
укрэнерго
андрей герус
россия
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КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября не будет, аукционы отменили или не провели, заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.Ранее "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии - в том числе из Белоруссии и России в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт, который был продлен Национальной комиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пока лишь до 31 октября. "Энергоатом" в среду забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии. При этом восемь компаний украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта электроэнергии из РФ в ноябре.
https://ria.ru/20211029/energetika-1756787098.html
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экономика, украина, белоруссия, верховная рада украины, энергоатом, укрэнерго, андрей герус, россия
Украина с 1 ноября не будет импортировать электроэнергию из России
Глава комитета Рады: Украина с 1 ноября не будет импортировать электроэнергию из России