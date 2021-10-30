Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211030/efiopiya-1757016625.html
СМИ сообщили о захвате повстанцами стратегически важного города в Эфиопии
СМИ сообщили о захвате повстанцами стратегически важного города в Эфиопии - РИА Новости, 30.10.2021
СМИ сообщили о захвате повстанцами стратегически важного города в Эфиопии
Повстанцы "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) вошли в стратегически важный город Дэссе в регионе Амхара на границе с Тыграем, передает агентство Франс РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T17:15
2021-10-30T17:15
в мире
эфиопия
эритрея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/11/1560931137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ca75e7a5d3f906f832ca39b285cb2b5.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Повстанцы "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) вошли в стратегически важный город Дэссе в регионе Амхара на границе с Тыграем, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей.Представитель НФОТ позже сообщил в Twitter, что Дэссе находится под контролем движения.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.
https://ria.ru/20211030/efiopiya-1757016376.html
эфиопия
эритрея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/11/1560931137_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_b7436cd582ab1fd908d8d2fa06f6da26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, эфиопия, эритрея
17:15 30.10.2021
 
СМИ сообщили о захвате повстанцами стратегически важного города в Эфиопии

СМИ: повстанцы захватили стратегически важный город Дэссе на границе с Тыграем в Эфиопии

© РИА Новости / Антон СкрипуновТрафик на улице в Аддис-Абебе
Трафик на улице в Аддис-Абебе - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Повстанцы "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) вошли в стратегически важный город Дэссе в регионе Амхара на границе с Тыграем, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных жителей.
"(Повстанцы НФОТ – ред.) вошли в город, при этом солдат национальных сил обороны Эфиопии не было видно", - сообщил один из местных жителей.
Представитель НФОТ позже сообщил в Twitter, что Дэссе находится под контролем движения.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.
Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
17:10
Власти Эфиопии запретили трансляцию передач иностранных СМИ
 
В миреЭфиопияЭритрея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек
03:31Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
03:15Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
03:13Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
03:07В ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице
03:04"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
02:58"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России
02:43"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"
02:35Россиян предупредили об опасности популярной закуски
02:15Россиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажи
02:15Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего
02:10В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов
01:57Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕС
01:15Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов
00:40В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании
00:06Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов
00:01В мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"
23:46Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде
23:34СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности
23:18Кандидаты от правящей партии лидируют в пяти крупных городах в Грузии
Лента новостейМолния
В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человекГинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитетАвтолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГОВрач рассказал, как справиться с метеозависимостьюВ ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"Россиян предупредили об опасности популярной закускиРоссиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажиРоссиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящегоВ Хургаде закрыли отель после отравления российских туристовГинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕСПсихотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторовВ Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержанииДействующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосовВ мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в ХургадеСК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давностиКандидаты от правящей партии лидируют в пяти крупных городах в Грузии