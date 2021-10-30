https://ria.ru/20211030/efiopiya-1757016376.html

Власти Эфиопии запретили трансляцию передач иностранных СМИ

Власти Эфиопии запретили трансляцию передач иностранных СМИ - РИА Новости, 30.10.2021

Власти Эфиопии запретили трансляцию передач иностранных СМИ

Управление средствами массовой информации Эфиопии (EMA) предписало местным вещательным компаниям прекратить трансляцию программ иностранных СМИ с 29 октября,... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T17:10

2021-10-30T17:10

2021-10-30T17:10

в мире

эфиопия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106618/54/1066185434_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_39314c82bbdece560f6de74301137f0a.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Управление средствами массовой информации Эфиопии (EMA) предписало местным вещательным компаниям прекратить трансляцию программ иностранных СМИ с 29 октября, сообщает местное издание Addis Standard со ссылкой на распоряжение.Согласно заявлению, FM-радиостанции, которые напрямую транслируют программы иностранных СМИ, создают проблемы, поскольку они передают не только контент, который слабо контролируется, но и контент, который не учитывает текущую ситуацию в стране, а также контент, который вредит национальным интересам. Отмечается, что радиоволны в стране очень ограничены.Одной из таких радиостанций, на которые повлияет это решение, является радиостанция Amhadu RTV, которая имеет спутниковую связь с "Голосом Америки"*.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20211022/oon-1755867723.html

эфиопия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, эфиопия