https://ria.ru/20211030/efiopiya-1757016376.html
Власти Эфиопии запретили трансляцию передач иностранных СМИ
Власти Эфиопии запретили трансляцию передач иностранных СМИ - РИА Новости, 30.10.2021
Власти Эфиопии запретили трансляцию передач иностранных СМИ
Управление средствами массовой информации Эфиопии (EMA) предписало местным вещательным компаниям прекратить трансляцию программ иностранных СМИ с 29 октября,... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T17:10
2021-10-30T17:10
2021-10-30T17:10
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эфиопия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Управление средствами массовой информации Эфиопии (EMA) предписало местным вещательным компаниям прекратить трансляцию программ иностранных СМИ с 29 октября, сообщает местное издание Addis Standard со ссылкой на распоряжение.Согласно заявлению, FM-радиостанции, которые напрямую транслируют программы иностранных СМИ, создают проблемы, поскольку они передают не только контент, который слабо контролируется, но и контент, который не учитывает текущую ситуацию в стране, а также контент, который вредит национальным интересам. Отмечается, что радиоволны в стране очень ограничены.Одной из таких радиостанций, на которые повлияет это решение, является радиостанция Amhadu RTV, которая имеет спутниковую связь с "Голосом Америки"*.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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в мире, эфиопия
Власти Эфиопии запретили трансляцию передач иностранных СМИ
Власти Эфиопии запретили местным вещательным компаниям трансляцию передач иностранных СМИ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Управление средствами массовой информации Эфиопии
(EMA
) предписало местным вещательным компаниям прекратить трансляцию программ иностранных СМИ с 29 октября, сообщает местное издание Addis Standard
со ссылкой
на распоряжение.
"В заявлении, опубликованном 29 октября, генеральный директор EMA Мохаммед Идрисс заявил, что управление приняло решение о том, что местные владельцы лицензий прекратят трансляцию программ, которые напрямую передаются из-за рубежа по спутниковой связи", - пишет издание.
Согласно заявлению, FM-радиостанции, которые напрямую транслируют программы иностранных СМИ, создают проблемы, поскольку они передают не только контент, который слабо контролируется, но и контент, который не учитывает текущую ситуацию в стране, а также контент, который вредит национальным интересам. Отмечается, что радиоволны в стране очень ограничены.
Одной из таких радиостанций, на которые повлияет это решение, является радиостанция Amhadu RTV, которая имеет спутниковую связь с "Голосом Америки"*.
Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти Эфиопии обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни страны почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. Правительственные силы поддержала соседняя Эритрея.
Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга Тыграя, местные власти в соседнем с Тыграем регионе Афар сообщали о столкновениях между мятежниками и проправительственными силами. В начале августа США потребовали от сепаратистов в Тыграе вывести их отряды из эфиопского региона Амхара.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.