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Украинские силовики опровергли информацию о взятии села в Донбассе
Украинские силовики опровергли информацию о взятии села в Донбассе - РИА Новости, 31.10.2021
Украинские силовики опровергли информацию о взятии села в Донбассе
Украинские силовики опровергли информацию, опубликованную главным редактором местного издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым, о взятии под контроль села... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-30T19:41
2021-10-31T02:02
в мире
киев
министерство обороны украины
служба безопасности украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Украинские силовики опровергли информацию, опубликованную главным редактором местного издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым, о взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе, сообщает пресс-центр 93-й бригады "Холодный Яр"* в социальной сети Facebook.Во вторник местное издание "Бабель" со ссылкой на источники в министерстве обороны Украины сообщило, что украинские военные взяли под контроль село Старомарьевка, которое расположено возле села Гранитное в Донбассе. Силовики опровергли данную информацию и заявили, что это очередная попытка боевиков обвинить Киев в нарушении линии разграничения."Воины 93-й механизированной бригады "Холодный Яр"* взяли под полный контроль украинское село Старомарьевка. Установка блок-поста, оборудование оборонительных позиций и поднятие украинских флагов над Старомарьевкой осуществлены в ответ на многочисленные просьбы местных жителей, обеспокоенных угрозами российских оккупантов и террористическими обстрелами", - написал Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook.По его словам, теперь в селе будет обеспечена нормальная работа органов украинской власти, начнут решаться гуманитарные вопросы. "Контрразведка СБУ занялась проверкой сообщений в российских СМИ, что якобы 37 жителей села являются гражданами России и получили российские паспорта. Факты вероятного сотрудничества с российскими оккупантами получат адекватную правовую оценку, и виновные будут привлечены к ответственности… Саму Старомарьевку взяли под контроль без потерь, российские войска не посмели атаковать украинцев. Однако в отместку россияне осуществили террористический обстрел села Гранитное, нанесен большой ущерб гражданским объектам", - добавил он.В свою очередь, руководство 93-й бригады опровергло эту информацию. "Руководство 93-й бригады "Холодный Яр"* в очередной раз подчеркивает, что никаких изменений в положении подразделений 93-й бригады не происходит! Все подразделения 93-й бригады находятся на своих позициях и опорных пунктах", - говорится в сообщении пресс-центра бригады в соцсети Facebook.В пресс-центре сообщили, что 26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила гуманитарные мероприятия в селе Старомарьевка, военнослужащие заняли наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта, но после завершения этих мероприятий в тот же день силовики вернулись в свои места несения службы. "На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет. Не поддавайтесь провокациям и информационной пропаганде оккупантов!" - добавили в пресс-центре бригады.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20211030/zaschita-1756966079.html
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в мире, киев, министерство обороны украины, служба безопасности украины, донбасс, ситуация в днр и лнр
19:41 30.10.2021 (обновлено: 02:02 31.10.2021)
 
Украинские силовики опровергли информацию о взятии села в Донбассе

Украинские силовики опровергли информацию о взятии под контроль села в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат на боевых позициях
Украинский солдат на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Украинские силовики опровергли информацию, опубликованную главным редактором местного издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым, о взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе, сообщает пресс-центр 93-й бригады "Холодный Яр"* в социальной сети Facebook.
Во вторник местное издание "Бабель" со ссылкой на источники в министерстве обороны Украины сообщило, что украинские военные взяли под контроль село Старомарьевка, которое расположено возле села Гранитное в Донбассе. Силовики опровергли данную информацию и заявили, что это очередная попытка боевиков обвинить Киев в нарушении линии разграничения.
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"Воины 93-й механизированной бригады "Холодный Яр"* взяли под полный контроль украинское село Старомарьевка. Установка блок-поста, оборудование оборонительных позиций и поднятие украинских флагов над Старомарьевкой осуществлены в ответ на многочисленные просьбы местных жителей, обеспокоенных угрозами российских оккупантов и террористическими обстрелами", - написал Бутусов на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, теперь в селе будет обеспечена нормальная работа органов украинской власти, начнут решаться гуманитарные вопросы. "Контрразведка СБУ занялась проверкой сообщений в российских СМИ, что якобы 37 жителей села являются гражданами России и получили российские паспорта. Факты вероятного сотрудничества с российскими оккупантами получат адекватную правовую оценку, и виновные будут привлечены к ответственности… Саму Старомарьевку взяли под контроль без потерь, российские войска не посмели атаковать украинцев. Однако в отместку россияне осуществили террористический обстрел села Гранитное, нанесен большой ущерб гражданским объектам", - добавил он.
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В свою очередь, руководство 93-й бригады опровергло эту информацию. "Руководство 93-й бригады "Холодный Яр"* в очередной раз подчеркивает, что никаких изменений в положении подразделений 93-й бригады не происходит! Все подразделения 93-й бригады находятся на своих позициях и опорных пунктах", - говорится в сообщении пресс-центра бригады в соцсети Facebook.
В пресс-центре сообщили, что 26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила гуманитарные мероприятия в селе Старомарьевка, военнослужащие заняли наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта, но после завершения этих мероприятий в тот же день силовики вернулись в свои места несения службы. "На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет. Не поддавайтесь провокациям и информационной пропаганде оккупантов!" - добавили в пресс-центре бригады.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
 
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