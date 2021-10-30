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СК России возбудил дело после атаки ВСУ на мирных жителей в Донбассе
СК России возбудил дело после атаки ВСУ на мирных жителей в Донбассе - РИА Новости, 30.10.2021
СК России возбудил дело после атаки ВСУ на мирных жителей в Донбассе
Следственный комитет России открыл уголовное дело после ранения украинскими силовиками мирных жителей с беспилотника в Донбассе, сообщило ведомство на своем... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T17:41
2021-10-30T17:41
2021-10-30T18:38
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следственный комитет России открыл уголовное дело после ранения украинскими силовиками мирных жителей с беспилотника в Донбассе, сообщило ведомство на своем сайте."По данным следствия, 30 октября 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с использованием беспилотного летательного аппарата объектов гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовский Никитовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики", — говорится в сообщении.В результате взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника, трое мирных жителей получили тяжелые ранения. Они находились в легковом автомобиле около дома в поселке Гольмовский."Украинские силовики грубо нарушили "Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины" и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней", — говорится в сообщении.Дело открыто по статье "Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".
https://ria.ru/20211029/donbass-1756932363.html
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
17:41 30.10.2021 (обновлено: 18:38 30.10.2021)
СК России возбудил дело после атаки ВСУ на мирных жителей в Донбассе
СК возбудил уголовное дело после ранения мирных жителей с беспилотника в Донбассе