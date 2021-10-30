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СК России возбудил дело после атаки ВСУ на мирных жителей в Донбассе
СК России возбудил дело после атаки ВСУ на мирных жителей в Донбассе - РИА Новости, 30.10.2021
СК России возбудил дело после атаки ВСУ на мирных жителей в Донбассе
Следственный комитет России открыл уголовное дело после ранения украинскими силовиками мирных жителей с беспилотника в Донбассе, сообщило ведомство на своем... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T17:41
2021-10-30T18:38
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следственный комитет России открыл уголовное дело после ранения украинскими силовиками мирных жителей с беспилотника в Донбассе, сообщило ведомство на своем сайте."По данным следствия, 30 октября 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с использованием беспилотного летательного аппарата объектов гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовский Никитовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики", — говорится в сообщении.В результате взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника, трое мирных жителей получили тяжелые ранения. Они находились в легковом автомобиле около дома в поселке Гольмовский."Украинские силовики грубо нарушили "Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины" и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней", — говорится в сообщении.Дело открыто по статье "Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".
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в мире, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
17:41 30.10.2021 (обновлено: 18:38 30.10.2021)
 
СК России возбудил дело после атаки ВСУ на мирных жителей в Донбассе

СК возбудил уголовное дело после ранения мирных жителей с беспилотника в Донбассе

© Генеральный штаб ВСУКадр видео применения беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе
Кадр видео применения беспилотника Bayraktar TB2 в Донбассе
© Генеральный штаб ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следственный комитет России открыл уголовное дело после ранения украинскими силовиками мирных жителей с беспилотника в Донбассе, сообщило ведомство на своем сайте.
"По данным следствия, 30 октября 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с использованием беспилотного летательного аппарата объектов гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовский Никитовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики", — говорится в сообщении.
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В результате взрыва боеприпаса, сброшенного с беспилотника, трое мирных жителей получили тяжелые ранения. Они находились в легковом автомобиле около дома в поселке Гольмовский.
"Украинские силовики грубо нарушили "Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины" и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней", — говорится в сообщении.
Дело открыто по статье "Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".
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