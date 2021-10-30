https://ria.ru/20211030/donbass-1757015751.html

В ЛНР заявили об уничтожении беспилотника-корректировщика ВСУ

В ЛНР заявили об уничтожении беспилотника-корректировщика ВСУ - РИА Новости, 30.10.2021

В ЛНР заявили об уничтожении беспилотника-корректировщика ВСУ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, который они использовали для корректировки огня по... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T17:03

2021-10-30T17:03

2021-10-30T17:03

в мире

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, который они использовали для корректировки огня по подконтрольному республике населенному пункту Молодежное у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВС Украины, в том числе поселка Молодежное в Донбассе. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.Он уточнил, что украинские силовики активно используют беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня по территории республики."Благодаря своевременному обнаружению и уничтожению беспилотника обстрел удалось прекратить, что позволило избежать жертв среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры", - дополнил представитель Народной милиции.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211027/bayraktar-1756430798.html

луганская народная республика

донбасс

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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр