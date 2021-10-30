В ЛНР заявили об уничтожении беспилотника-корректировщика ВСУ
В ЛНР заявили об уничтожении в Донбассе беспилотника-корректировщика ВСУ типа Mavic Pro
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, который они использовали для корректировки огня по подконтрольному республике населенному пункту Молодежное у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВС Украины, в том числе поселка Молодежное в Донбассе. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Вчера при попытке корректирования минометного обстрела в районе населенного пункта Молодежное… был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа Mavic Pro", - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики активно используют беспилотные летательные аппараты для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня по территории республики.
"Благодаря своевременному обнаружению и уничтожению беспилотника обстрел удалось прекратить, что позволило избежать жертв среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры", - дополнил представитель Народной милиции.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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