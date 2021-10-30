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https://ria.ru/20211030/chinovniki-1756964336.html
СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников - РИА Новости, 30.10.2021
СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников
Суданские военные власти освободили ряд задержанных ранее чиновников, в том числе министра здравоохранения Омара ан-Наджиба, сообщили телеканалу "Аль-Арабия"... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T01:11
2021-10-30T01:11
в мире
судан
ситуация в судане
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ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Суданские военные власти освободили ряд задержанных ранее чиновников, в том числе министра здравоохранения Омара ан-Наджиба, сообщили телеканалу "Аль-Арабия" осведомленные источники.По информации источников телеканала, "несколько задержанных были освобождены, в том числе министр здравоохранения".Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
https://ria.ru/20211029/sudan-1756874460.html
https://ria.ru/20211030/konfrontatsiya-1756962699.html
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60
в мире, судан, ситуация в судане
01:11 30.10.2021
 
СМИ сообщили об освобождении в Судане ряда чиновников

"Аль-Арабия" сообщил, что суданские военные освободили ряд задержанных чиновников

© REUTERS / Mohamed Nureldin AbdallahСудан
Судан - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
Читать ria.ru в
ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Суданские военные власти освободили ряд задержанных ранее чиновников, в том числе министра здравоохранения Омара ан-Наджиба, сообщили телеканалу "Аль-Арабия" осведомленные источники.
По информации источников телеканала, "несколько задержанных были освобождены, в том числе министр здравоохранения".
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
Вчера, 15:22
В МВД Судана не получали данных о гибели участников протестов
Суданские военные в понедельник утром задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
Военнослужащие Судана во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
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Спецпредставитель генсека ООН призвал не допустить конфронтации в Судане
 
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