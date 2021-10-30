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Как СССР показал всему миру "Кузькину мать": история одной бомбы

Как СССР показал всему миру "Кузькину мать": история одной бомбы - РИА Новости, 30.10.2021

Как СССР показал всему миру "Кузькину мать": история одной бомбы

Ровно 60 лет назад, 30 октября 1961 года, на архипелаге Новая Земля Советский Союз провел испытания самого мощного оружия в мире - термоядерной бомбы.

2021-10-30T13:30

2021-10-30T13:30

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курчатов

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Ее разработкой начала заниматься группа физиков под руководством академика Курчатова в середине 1950-х годов. В 11 часов 33 минуты бомба, сброшенная с 10 500 метров, взорвалась. "Ядерный гриб", образовавшееся в результате взрыва, поднялся на высоту 67 километров, а диаметр раскаленного шара составил 20 километров. Взрыв был такой силы, что ударная волна три раза обошла вокруг Земли. Эти испытания позволили Советскому Союзу добиться ядерного паритета с Соединенными Штатами Америки. В 1963 году США, СССР и Великобритания подписали Договор о запрете испытаний ядерного оружия в космосе, под водой и на поверхности Земли.

курчатов

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как СССР показал всему миру "Кузькину мать": история одной бомбы Ровно 60 лет назад, 30 октября 1961 года, на архипелаге Новая Земля Советский Союз провел испытания самого мощного оружия в мире - термоядерной бомбы. Ее разработкой начала заниматься группа физиков под руководством академика Курчатова в середине 1950-х годов. В 11 часов 33 минуты бомба, сброшенная с 10 500 метров, взорвалась. "Ядерный гриб", образовавшееся в результате взрыва, поднялся на высоту 67 километров, а диаметр раскаленного шара составил 20 километров. Взрыв был такой силы, что ударная волна три раза обошла вокруг Земли. Эти испытания позволили Советскому Союзу добиться ядерного паритета с Соединенными Штатами Америки. В 1963 году США, СССР и Великобритания подписали Договор о запрете испытаний ядерного оружия в космосе, под водой и на поверхности Земли. 2021-10-30T13:30 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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