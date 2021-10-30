https://ria.ru/20211030/bomba-1756997506.html
Как СССР показал всему миру "Кузькину мать": история одной бомбы
Как СССР показал всему миру "Кузькину мать": история одной бомбы - РИА Новости, 30.10.2021
Как СССР показал всему миру "Кузькину мать": история одной бомбы
Ровно 60 лет назад, 30 октября 1961 года, на архипелаге Новая Земля Советский Союз провел испытания самого мощного оружия в мире - термоядерной бомбы.
2021-10-30T13:30
2021-10-30T13:30
2021-10-30T13:29
видео
курчатов
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Ее разработкой начала заниматься группа физиков под руководством академика Курчатова в середине 1950-х годов. В 11 часов 33 минуты бомба, сброшенная с 10 500 метров, взорвалась. "Ядерный гриб", образовавшееся в результате взрыва, поднялся на высоту 67 километров, а диаметр раскаленного шара составил 20 километров. Взрыв был такой силы, что ударная волна три раза обошла вокруг Земли. Эти испытания позволили Советскому Союзу добиться ядерного паритета с Соединенными Штатами Америки. В 1963 году США, СССР и Великобритания подписали Договор о запрете испытаний ядерного оружия в космосе, под водой и на поверхности Земли.
курчатов
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как СССР показал всему миру "Кузькину мать": история одной бомбы
Ровно 60 лет назад, 30 октября 1961 года, на архипелаге Новая Земля Советский Союз провел испытания самого мощного оружия в мире - термоядерной бомбы. Ее разработкой начала заниматься группа физиков под руководством академика Курчатова в середине 1950-х годов. В 11 часов 33 минуты бомба, сброшенная с 10 500 метров, взорвалась. "Ядерный гриб", образовавшееся в результате взрыва, поднялся на высоту 67 километров, а диаметр раскаленного шара составил 20 километров. Взрыв был такой силы, что ударная волна три раза обошла вокруг Земли. Эти испытания позволили Советскому Союзу добиться ядерного паритета с Соединенными Штатами Америки. В 1963 году США, СССР и Великобритания подписали Договор о запрете испытаний ядерного оружия в космосе, под водой и на поверхности Земли.
2021-10-30T13:30
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PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, курчатов, видео
Как СССР показал всему миру "Кузькину мать": история одной бомбы
Ровно 60 лет назад, 30 октября 1961 года, на архипелаге Новая Земля Советский Союз провел испытания самого мощного оружия в мире - термоядерной бомбы.
2021-10-30T13:30
true
PT2M06S
Как СССР показал всему миру "Кузькину мать": история одной бомбы
60 лет с момента испытания в СССР термоядерной бомбы
Ровно 60 лет назад, 30 октября 1961 года, на архипелаге Новая Земля Советский Союз провел испытания самого мощного оружия в мире - термоядерной бомбы.