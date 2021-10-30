Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211030/biznes-1757005004.html
Правительство одобрило компенсацию банкам, поддерживающим бизнес
Правительство одобрило компенсацию банкам, поддерживающим бизнес - РИА Новости, 30.10.2021
Правительство одобрило компенсацию банкам, поддерживающим бизнес
Правительство России одобрило предоставление субсидии из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:59
2021-10-30T14:59
распространение коронавируса
экономика
правительство рф
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило предоставление субсидии из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на восстановление предпринимательской деятельности."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Добавляется, что в связи с ухудшением ситуации в экономике в результате распространения COVID-19 и установления нерабочих дней в октябре-ноябре президентом России Владимиром Путиным поддержано предложение правительства о продлении программы льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0). Проектом акта обеспечивается выделение соответствующих финансовых ресурсов.Льготные кредиты под 3% будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также созданному с 1 июля 2020 года малому и среднему бизнесу.Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%, выполнение условия будет контролироваться через данные ФНС.Предполагается, что кредиты размером до 300 миллионов рублей с госгарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых шести месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.
https://realty.ria.ru/20211006/covid-19-1753279602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_906:490:2000:1310_1920x0_80_0_0_9db7a3785c0e6ed8d6cde18fb0af8ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, правительство рф, россия, коронавирус в россии
14:59 30.10.2021
 
Правительство одобрило компенсацию банкам, поддерживающим бизнес

Правительство одобрило компенсацию банкам, поддерживающим бизнес во время пандемии

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило предоставление субсидии из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным на восстановление предпринимательской деятельности.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Добавляется, что в связи с ухудшением ситуации в экономике в результате распространения COVID-19 и установления нерабочих дней в октябре-ноябре президентом России Владимиром Путиным поддержано предложение правительства о продлении программы льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0). Проектом акта обеспечивается выделение соответствующих финансовых ресурсов.
Льготные кредиты под 3% будут доступны предприятиям, участвовавшим в программе ФОТ 2.0, а также созданному с 1 июля 2020 года малому и среднему бизнесу.
Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%, выполнение условия будет контролироваться через данные ФНС.
Предполагается, что кредиты размером до 300 миллионов рублей с госгарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых шести месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.
Дезинфекция Белорусского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 09:22
Малый бизнес в России готовится к новой волне COVID-19
 
Распространение коронавирусаЭкономикаПравительство РФРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек
03:31Гинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитет
03:15Автолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГО
03:13Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
03:07В ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице
03:04"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году
02:58"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России
02:43"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"
02:35Россиян предупредили об опасности популярной закуски
02:15Россиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажи
02:15Россиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящего
02:10В Хургаде закрыли отель после отравления российских туристов
01:57Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕС
01:15Психотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторов
00:40В Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержании
00:06Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов
00:01В мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"
23:46Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в Хургаде
23:34СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности
23:18Кандидаты от правящей партии лидируют в пяти крупных городах в Грузии
Лента новостейМолния
В США на эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человекГинцбург: прививка при постковидном синдроме может усилить иммунитетАвтолюбителям назвали способы снижения стоимости ОСАГОВрач рассказал, как справиться с метеозависимостьюВ ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице"Прогресс МС-19" совершит рекордный полет на МКС в 2022 году"Полный провал НАТО": Пушков назвал угрозу для альянса из-за России"Россия набирает обороты": Порошенко испугался "русского реванша"Россиян предупредили об опасности популярной закускиРоссиянам назвали способ защиты жилья от неправомерной продажиРоссиянам объяснили, как отличить фейковое приложение от настоящегоВ Хургаде закрыли отель после отравления российских туристовГинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в ЕСПсихотерапевт рассказала о распространенных приемах манипуляторовВ Петербурге угрожавшего полиции мужчину с ножом застрелили при задержанииДействующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосовВ мире отмечают Хэллоуин - "праздник нечисти"Родственник сообщил о массовом отравлении российских туристов в ХургадеСК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давностиКандидаты от правящей партии лидируют в пяти крупных городах в Грузии