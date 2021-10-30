https://ria.ru/20211030/biotoplivo-1756967098.html
Украинцам придется греться отходами
Премьер Украины нашел замену газу - РИА Новости, 30.10.2021
Украинцам придется греться отходами
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с призывом к местным тепловым компаниям искать альтернативы дорогому природному газу, приведя в качестве примера... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T03:22
2021-10-30T03:22
2021-10-30T03:22
в мире
украина
волынская область
денис шмыгаль
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с призывом к местным тепловым компаниям искать альтернативы дорогому природному газу, приведя в качестве примера биотопливо. Соответствующее заявление, как передает портал vesti.ua, он сделал в ходе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей."Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом", – заявил Шмыгаль.В качестве примера он привел Волынскую область, где, по данным местных властей, более половины бюджетных котельных работают на альтернативном топливе, в частности, на пеллетах. "Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано", – добавил премьер.Топливные гранулы (пеллеты) — биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.Больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения на Украине накануне отопительного сезона столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо. Их вынуждают покупать газ по тарифу 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.В этом году в стране тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местные администрации, а не центральная. Мэры некоторых городов уже сообщили о грядущем подорожании из-за высоких цен на газ. В Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки голубого топлива для бюджетных учреждений.
https://ria.ru/20211029/ukraina-1756871164.html
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в мире, украина, волынская область, денис шмыгаль
Премьер Украины нашел замену газу
Премьер Украины Шмыгаль назвал биотопливо альтернативой газу
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
выступил с призывом к местным тепловым компаниям искать альтернативы дорогому природному газу, приведя в качестве примера биотопливо. Соответствующее заявление, как передает портал vesti.ua
, он сделал в ходе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей.
"Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом", – заявил Шмыгаль.
В качестве примера он привел Волынскую область
, где, по данным местных властей, более половины бюджетных котельных работают на альтернативном топливе, в частности, на пеллетах. "Есть альтернатива и спокойное прохождение отопительного сезона. Конечно, напряженно, но без стресса и без риска того, что будет что-либо сорвано", – добавил премьер.
Топливные гранулы (пеллеты) — биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.
Больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения на Украине накануне отопительного сезона столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо. Их вынуждают покупать газ по тарифу 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.
В этом году в стране тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местные администрации, а не центральная. Мэры некоторых городов уже сообщили о грядущем подорожании из-за высоких цен на газ. В Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки голубого топлива для бюджетных учреждений.