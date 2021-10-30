https://ria.ru/20211030/bezumie-1756964747.html

Русский язык и "безумие" Гоголя

На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык - РИА Новости, 30.10.2021

Русский язык и "безумие" Гоголя

Классик русской литературы Николай Гоголь "сошел с ума" и умер якобы из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Об этом в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T01:50

2021-10-30T01:50

2021-10-30T01:50

культура

украина

николай гоголь

ирина фарион

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Классик русской литературы Николай Гоголь "сошел с ума" и умер якобы из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Об этом в эфире YouTube-канала "Island" заявила бывший депутат Верховной рады и националиста Ирина Фарион.Фарион также призналась, что Гоголь раздражал ее "на генном уровне", поскольку она не могла понять, почему "украинец пишет на русском языке".Ранее президент России Владимир Путин отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко, поделить невозможно да и незачем.Украинские националисты нередко допускают резкие высказывания в адрес России. В Москве считают недопустимыми подобные проявления нетерпимости и регулярно напоминают, что страна не намерена демонстрировать агрессию в отношениях с другими государствами, в том числе и с Украиной.

https://ria.ru/20210402/literatura-1603886390.html

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украина, николай гоголь, ирина фарион, россия