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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211030/bezumie-1756964747.html
Русский язык и "безумие" Гоголя
На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык - РИА Новости, 30.10.2021
Русский язык и "безумие" Гоголя
Классик русской литературы Николай Гоголь "сошел с ума" и умер якобы из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Об этом в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T01:50
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культура
украина
николай гоголь
ирина фарион
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Классик русской литературы Николай Гоголь "сошел с ума" и умер якобы из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Об этом в эфире YouTube-канала "Island" заявила бывший депутат Верховной рады и националиста Ирина Фарион.Фарион также призналась, что Гоголь раздражал ее "на генном уровне", поскольку она не могла понять, почему "украинец пишет на русском языке".Ранее президент России Владимир Путин отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко, поделить невозможно да и незачем.Украинские националисты нередко допускают резкие высказывания в адрес России. В Москве считают недопустимыми подобные проявления нетерпимости и регулярно напоминают, что страна не намерена демонстрировать агрессию в отношениях с другими государствами, в том числе и с Украиной.
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украина, николай гоголь, ирина фарион, россия
01:50 30.10.2021
 
На Украине заявили, что Гоголя "свел с ума" русский язык

Экс-депутат Рады Фарион заявила, что Гоголя "свел с ума" русский язык

© РИА Новости / Ю. Левянт / Перейти в фотобанкРепродукция картины художника Ф.А.Моллера "Николай Васильевич Гоголь"
Репродукция картины художника Ф.А.Моллера Николай Васильевич Гоголь - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Ю. Левянт
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Классик русской литературы Николай Гоголь "сошел с ума" и умер якобы из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Об этом в эфире YouTube-канала "Island" заявила бывший депутат Верховной рады и националиста Ирина Фарион.
"Это очень трагическая личность в нашей культуре. Потому он и сошел с ума, потому он и в гробу перевернулся. Потому что было противоречие между формой и содержанием. Он ведь думал на украинском языке, а писал по-русски", - заявила экс-парламентарий.
Фарион также призналась, что Гоголь раздражал ее "на генном уровне", поскольку она не могла понять, почему "украинец пишет на русском языке".
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко, поделить невозможно да и незачем.
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КультураУкраинаНиколай ГогольИрина ФарионРоссия
 
 
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