https://ria.ru/20211030/belorussiya-1756984980.html

Белоруссия сообщила об обнаружении тела беженца на границе с Польшей

Белоруссия сообщила об обнаружении тела беженца на границе с Польшей - РИА Новости, 30.10.2021

Белоруссия сообщила об обнаружении тела беженца на границе с Польшей

На границе с Польшей нашли тело гражданина Ирака, заявил Госпогранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T11:12

2021-10-30T11:12

2021-10-30T12:08

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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. На границе с Польшей нашли тело гражданина Ирака, заявил Госпогранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.Ведомство ссылается на слова беженцев, которые рассказали, что они находились на территории Польши, когда случилась трагедия. Один из них, гражданин Ирака, был болен диабетом и нуждался в инсулине, но польские силовики, задержавшие нелегалов, не только игнорировали их просьбы о медицинской помощи, но и избивали. "Как пояснили иностранцы, когда больной мужчина скончался, вооруженные люди в форме насильно доставили всех беженцев к границе, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу", — утверждает Госпогранкомитет. Вместе с беженцами польские пограничники вытеснили двух иностранцев с выданными в Германии документами, пытавшихся помочь мигрантам, добавили в ведомстве.Белорусские пограничники вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая установит обстоятельства и причину смерти гражданина Ирака.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов, и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что Белоруссия больше не может сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада у нее нет на это "ни денег, ни сил".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии