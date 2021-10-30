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Белоруссия сообщила об обнаружении тела беженца на границе с Польшей
Белоруссия сообщила об обнаружении тела беженца на границе с Польшей - РИА Новости, 30.10.2021
Белоруссия сообщила об обнаружении тела беженца на границе с Польшей
На границе с Польшей нашли тело гражданина Ирака, заявил Госпогранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T11:12
2021-10-30T12:08
в мире
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. На границе с Польшей нашли тело гражданина Ирака, заявил Госпогранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.Ведомство ссылается на слова беженцев, которые рассказали, что они находились на территории Польши, когда случилась трагедия. Один из них, гражданин Ирака, был болен диабетом и нуждался в инсулине, но польские силовики, задержавшие нелегалов, не только игнорировали их просьбы о медицинской помощи, но и избивали. "Как пояснили иностранцы, когда больной мужчина скончался, вооруженные люди в форме насильно доставили всех беженцев к границе, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу", — утверждает Госпогранкомитет. Вместе с беженцами польские пограничники вытеснили двух иностранцев с выданными в Германии документами, пытавшихся помочь мигрантам, добавили в ведомстве.Белорусские пограничники вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая установит обстоятельства и причину смерти гражданина Ирака.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов, и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что Белоруссия больше не может сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада у нее нет на это "ни денег, ни сил".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии
11:12 30.10.2021 (обновлено: 12:08 30.10.2021)
 
Белоруссия сообщила об обнаружении тела беженца на границе с Польшей

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе с Польшей обнаружили тело беженца

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПограничные столбы на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное
Пограничные столбы на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. На границе с Польшей нашли тело гражданина Ирака, заявил Госпогранкомитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Двадцать девятого октября на линии белорусско-польской границы белорусским пограничным нарядом обнаружена группа беженцев из Сирии и Ирака, возле которых на земле лежал труп мужчины неславянской внешности. Характер следов, оставленных на границе, свидетельствовал о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь", — говорится в сообщении.

Ведомство ссылается на слова беженцев, которые рассказали, что они находились на территории Польши, когда случилась трагедия. Один из них, гражданин Ирака, был болен диабетом и нуждался в инсулине, но польские силовики, задержавшие нелегалов, не только игнорировали их просьбы о медицинской помощи, но и избивали.
"Как пояснили иностранцы, когда больной мужчина скончался, вооруженные люди в форме насильно доставили всех беженцев к границе, разрезали установленное на польской стороне заграждение из колючей проволоки и под угрозой физической расправы заставили перенести тело через границу", — утверждает Госпогранкомитет.
Вместе с беженцами польские пограничники вытеснили двух иностранцев с выданными в Германии документами, пытавшихся помочь мигрантам, добавили в ведомстве.
Белорусские пограничники вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая установит обстоятельства и причину смерти гражданина Ирака.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют, что задерживают на границе с Белоруссией все больше мигрантов, и обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти, в свою очередь, утверждают, что сопредельные страны насильственно выдворяют нелегалов, причем многих — c телесными повреждениями.
Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, заявлял, что Белоруссия больше не может сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада у нее нет на это "ни денег, ни сил".
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