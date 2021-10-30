https://ria.ru/20211030/bayden-1757044660.html
Байден призвал Германию выполнять обещания данные Украине по газу
Байден призвал Германию выполнять обещания данные Украине по газу - РИА Новости, 30.10.2021
Байден призвал Германию выполнять обещания данные Украине по газу
Президент США Джо Байден заявил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель о необходимости выполнения обещаний, которые были даны Украине в связи со... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T22:01
2021-10-30T22:01
2021-10-30T22:01
в мире
украина
сша
джо байден
ангела меркель
большая двадцатка
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель о необходимости выполнения обещаний, которые были даны Украине в связи со строительством трубопровода "Северный поток — 2", сообщил Белый дом."Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях", - сказано в пресс-релизе.Отказавшись от попыток сорвать строительство "Северного потока — 2" с помощью санкций, США распространили совместное с Германией заявление о намерении поддерживать энергетическую независимость Украины, которая может потерять средства от транзита российского газа после ввода в строй альтернативного маршрута поставок в Европу. Российские власти призывают прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, доказывая, что это коммерческий проект, выгодный всем его участникам. Той же точки зрения придерживаются в ФРГ.На "полях" саммита G20 в Риме Байден также обсудил с покидающей свой пост Меркель ситуацию в Афганистане и поблагодарил за согласие принять 35 тысяч афганских беженцев на время подготовки к их переезду в США.
https://ria.ru/20211028/vliyanie-1756673152.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_999fa1e10321dc3c48c5e8b1e7e0a638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, ангела меркель, большая двадцатка, северный поток — 2
Байден призвал Германию выполнять обещания данные Украине по газу
Байден призвал Германию выполнять обещания Украине в связи с "Северным потоком — 2"