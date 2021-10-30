https://ria.ru/20211030/bayden-1757044660.html

Байден призвал Германию выполнять обещания данные Украине по газу

Байден призвал Германию выполнять обещания данные Украине по газу - РИА Новости, 30.10.2021

Байден призвал Германию выполнять обещания данные Украине по газу

Президент США Джо Байден заявил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель о необходимости выполнения обещаний, которые были даны Украине в связи со... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T22:01

2021-10-30T22:01

2021-10-30T22:01

в мире

украина

сша

джо байден

ангела меркель

большая двадцатка

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель о необходимости выполнения обещаний, которые были даны Украине в связи со строительством трубопровода "Северный поток — 2", сообщил Белый дом."Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях", - сказано в пресс-релизе.Отказавшись от попыток сорвать строительство "Северного потока — 2" с помощью санкций, США распространили совместное с Германией заявление о намерении поддерживать энергетическую независимость Украины, которая может потерять средства от транзита российского газа после ввода в строй альтернативного маршрута поставок в Европу. Российские власти призывают прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, доказывая, что это коммерческий проект, выгодный всем его участникам. Той же точки зрения придерживаются в ФРГ.На "полях" саммита G20 в Риме Байден также обсудил с покидающей свой пост Меркель ситуацию в Афганистане и поблагодарил за согласие принять 35 тысяч афганских беженцев на время подготовки к их переезду в США.

https://ria.ru/20211028/vliyanie-1756673152.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, джо байден, ангела меркель, большая двадцатка, северный поток — 2