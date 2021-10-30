https://ria.ru/20211030/bandera-1756981866.html
Facebook заблокировал видео Львовской капеллы с песней о Бандере
Facebook заблокировал видео Львовской капеллы с песней о Бандере - РИА Новости, 30.10.2021
Facebook заблокировал видео Львовской капеллы с песней о Бандере
Facebook заблокировал видео Львовской национальной академической мужской хоровой капеллы "Дударик", в котором они спели песню о Степане Бандере, которая стала... РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T10:45
2021-10-30T10:45
2021-10-30T10:45
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КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Facebook заблокировал видео Львовской национальной академической мужской хоровой капеллы "Дударик", в котором они спели песню о Степане Бандере, которая стала вирусной в украинском сегменте соцсети TikTok.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии."Из-за жалобы недоброжелателей наше сообщение и видео в Facebook в поддержку флешмоба "Батько наш Бандера" заблокировано!" - говорится в сообщении капеллы в этой соцсети.Также на странице капеллы опубликовали скрин, где указано, что Facebook заблокировал ролик как материал, "нарушающий стандарты сообщества относительно пропаганды ненависти".Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что в украинском ТikTok около месяца назад появился новый тренд - школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню "Батько наш - Бандера, Україна - мати" ("Отец наш - Бандера, Украина – мать" - ред). На одном из видео, которое выложили в ТikTok киевские школьники, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко распевать эту песню, пока преподаватель общается с учениками. Позднее к челленджу присоединились депутаты Верховной рады от партии Порошенко "Европейская солидарность".* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20211022/pesnya-1755819375.html
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в мире, украина, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, facebook
Facebook заблокировал видео Львовской капеллы с песней о Бандере
Facebook заблокировал видео Львовской мужской хоровой капеллы с песней о Бандере