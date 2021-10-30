https://ria.ru/20211030/avariya-1756987440.html

В Москве автомобиль сбил мужчину, переходившего МКАД в неположенном месте

В Москве автомобиль сбил мужчину, переходившего МКАД в неположенном месте - РИА Новости, 30.10.2021

В Москве автомобиль сбил мужчину, переходившего МКАД в неположенном месте

Мужчина, переходивший МКАД в неположенном месте, погиб в результате ДТП в Москве, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T11:44

2021-10-30T11:44

2021-10-30T12:05

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мужчина, переходивший МКАД в неположенном месте, погиб в результате ДТП в Москве, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале."ДТП произошло на внешней стороне 45-го километра МКАД. Водитель автомобиля Mercedes Sprinter совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, после чего на него совершают наезд еще три транспортных средства. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что авария произошла на развязке с Ленинским проспектом.Добавляется, что информация о пострадавшем и обстоятельствах произошедшего уточняется.

https://ria.ru/20211029/dtp-1756908012.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва