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В Москве автомобиль сбил мужчину, переходившего МКАД в неположенном месте
В Москве автомобиль сбил мужчину, переходившего МКАД в неположенном месте - РИА Новости, 30.10.2021
В Москве автомобиль сбил мужчину, переходившего МКАД в неположенном месте
Мужчина, переходивший МКАД в неположенном месте, погиб в результате ДТП в Москве, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T11:44
2021-10-30T11:44
2021-10-30T12:05
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мужчина, переходивший МКАД в неположенном месте, погиб в результате ДТП в Москве, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале."ДТП произошло на внешней стороне 45-го километра МКАД. Водитель автомобиля Mercedes Sprinter совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, после чего на него совершают наезд еще три транспортных средства. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.Отмечается, что авария произошла на развязке с Ленинским проспектом.Добавляется, что информация о пострадавшем и обстоятельствах произошедшего уточняется.
https://ria.ru/20211029/dtp-1756908012.html
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происшествия, москва
11:44 30.10.2021 (обновлено: 12:05 30.10.2021)
В Москве автомобиль сбил мужчину, переходившего МКАД в неположенном месте
Мужчина, переходивший МКАД в неположенном месте, погиб в ДТП