https://ria.ru/20211030/afganistan-1756974054.html

"Было похоже на кошмар": афганский беженец рассказал об эвакуации из Кабула

"Было похоже на кошмар": афганский беженец рассказал об эвакуации из Кабула - РИА Новости, 30.10.2021

"Было похоже на кошмар": афганский беженец рассказал об эвакуации из Кабула

Учитель английского из Афганистана рассказал, что жители республики, услышав, что США эвакуируют из аэропорта Кабула каждого, несли туда счета за электричество... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T08:56

2021-10-30T08:56

2021-10-30T08:56

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Учитель английского из Афганистана рассказал, что жители республики, услышав, что США эвакуируют из аэропорта Кабула каждого, несли туда счета за электричество вместо документов, а он сам, насмотревшись на хаос последних дней вывода американских войск, вынужден был оставить в республике жену и детей.Американским военным он этом благодарен за то, что вывезли его из республики, но описывает эвакуацию как хаос и ужас. "Было похоже на кошмар, невозможно поверить. Я никогда не думал, что подобное событие произойдет. Эвакуация была гораздо хуже, чем показали СМИ", - заявил беженец.По словам собеседника агентства, ситуация в аэропорту Кабула вышла из-под контроля, когда кто-то стал распространять слух, будто США могут эвакуировать всех, это спровоцировало поток людей к аэропорту, но на деле ситуация оказалась другой.Страх и отчаяние переполнили людей настолько, что они были готовы на все ради места в самолете, афганцы пытались пройти через КПП без документов, сказал он. "У многих не было подтверждающих писем, когда они приехали в аэропорт. Некоторые приходили со счетами за электричество, другие с коробками американского печенья", - рассказал беженец.Как описал он свою эвакуацию, возле аэропорта был водный канал, супруге и детям было трудно его пересечь по узкому деревянному мосту. "Когда они пришли в аэропорт, началась стрельба, и я не смог их привезти. Вот почему они сейчас там", - сказал беженец.Жена согласилась, что ему лучше бежать из страны, а он пообещал при первой возможности забрать семью в США.Находясь в аэропорту в ожидании эвакуации, он стал свидетелем множества тяжелых сцен. "Многие никогда не сталкивались с самолетами и думали, что лучше будет висеть на колесе, чем оставаться в Афганистане с талибами", - рассказал он.Беженец прилетел в Филадельфию, затем его определили на одну из военных баз, откуда забрали родственники. Через несколько дней при финансовой поддержке соцслужб он снял квартиру, а продукты покупает на подарочные карты, выделенные социальными службами.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211027/afganistan-1756593726.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/afganistan-1756424676.html

https://ria.ru/20211030/krizis-1756963288.html

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан