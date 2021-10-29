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Краснодарский край
https://ria.ru/20211029/zhile-1756931332.html
На Кубани выполнили план по расселению аварийного жилья на 150 процентов
На Кубани выполнили план по расселению аварийного жилья на 150 процентов - РИА Новости, 29.10.2021
На Кубани выполнили план по расселению аварийного жилья на 150 процентов
План по переселению жителей Краснодарского края из аварийных домов в регионе выполнен на 150%, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T19:25
2021-10-29T19:26
краснодарский край
общество
кропоткин
краснодарский край
новороссийск
жилье
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. План по переселению жителей Краснодарского края из аварийных домов в регионе выполнен на 150%, сообщает краевая администрация."Президент поставил задачу - завершить переселение на два года раньше срока – в 2023 году вместо 2025. И в крае реализация этой программы идет хорошими темпами благодаря нацпроекту. Сегодня выполнение плана по переселению граждан из аварийного жилья на Кубани составляет 150%. Их расселили из 572 жилых помещений общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров", - приводятся в сообщении слова замминистра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Дунаева.По данным региональных властей, с 2019 года в Краснодарском крае уже расселили свыше 1,3 тысячи человек из 870 запланированных в адресной программе. Работа ведётся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".С 2019 года в адресную программу включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу. Всего с 2019 по 2021 годы в реализации приняли участие 11 муниципальных образований, включая города Краснодар, Новороссийск, Сочи и Крымский, Тихорецкий районы.Больше всего граждан переселили в Армавире, Кропоткине и Черноморском городском поселении Северского района.До конца текущего года в рамках нацпроекта в регионе власти планируют расселить свыше 300 человек.
https://ria.ru/20211028/kuban-1756747296.html
кропоткин
краснодарский край
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общество, кропоткин, краснодарский край, новороссийск, жилье
19:25 29.10.2021 (обновлено: 19:26 29.10.2021)
 
На Кубани выполнили план по расселению аварийного жилья на 150 процентов

В Краснодарском крае выполнили план по переселению из аварийного жилья на 150 процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Краснодар
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. План по переселению жителей Краснодарского края из аварийных домов в регионе выполнен на 150%, сообщает краевая администрация.
"Президент поставил задачу - завершить переселение на два года раньше срока – в 2023 году вместо 2025. И в крае реализация этой программы идет хорошими темпами благодаря нацпроекту. Сегодня выполнение плана по переселению граждан из аварийного жилья на Кубани составляет 150%. Их расселили из 572 жилых помещений общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров", - приводятся в сообщении слова замминистра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Дунаева.
По данным региональных властей, с 2019 года в Краснодарском крае уже расселили свыше 1,3 тысячи человек из 870 запланированных в адресной программе. Работа ведётся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
С 2019 года в адресную программу включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу. Всего с 2019 по 2021 годы в реализации приняли участие 11 муниципальных образований, включая города Краснодар, Новороссийск, Сочи и Крымский, Тихорецкий районы.
Больше всего граждан переселили в Армавире, Кропоткине и Черноморском городском поселении Северского района.
До конца текущего года в рамках нацпроекта в регионе власти планируют расселить свыше 300 человек.
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 19:12Краснодарский край
На Кубани утвердили новую госпрограмму по строительству соцобъектов
 
Краснодарский крайОбществоКропоткинКраснодарский крайНовороссийскЖилье
 
 
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