https://ria.ru/20211029/zhile-1756931332.html

На Кубани выполнили план по расселению аварийного жилья на 150 процентов

На Кубани выполнили план по расселению аварийного жилья на 150 процентов - РИА Новости, 29.10.2021

На Кубани выполнили план по расселению аварийного жилья на 150 процентов

План по переселению жителей Краснодарского края из аварийных домов в регионе выполнен на 150%, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T19:25

2021-10-29T19:25

2021-10-29T19:26

краснодарский край

общество

кропоткин

краснодарский край

новороссийск

жилье

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КРАСНОДАР, 29 окт - РИА Новости. План по переселению жителей Краснодарского края из аварийных домов в регионе выполнен на 150%, сообщает краевая администрация."Президент поставил задачу - завершить переселение на два года раньше срока – в 2023 году вместо 2025. И в крае реализация этой программы идет хорошими темпами благодаря нацпроекту. Сегодня выполнение плана по переселению граждан из аварийного жилья на Кубани составляет 150%. Их расселили из 572 жилых помещений общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров", - приводятся в сообщении слова замминистра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Дунаева.По данным региональных властей, с 2019 года в Краснодарском крае уже расселили свыше 1,3 тысячи человек из 870 запланированных в адресной программе. Работа ведётся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".С 2019 года в адресную программу включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу. Всего с 2019 по 2021 годы в реализации приняли участие 11 муниципальных образований, включая города Краснодар, Новороссийск, Сочи и Крымский, Тихорецкий районы.Больше всего граждан переселили в Армавире, Кропоткине и Черноморском городском поселении Северского района.До конца текущего года в рамках нацпроекта в регионе власти планируют расселить свыше 300 человек.

https://ria.ru/20211028/kuban-1756747296.html

кропоткин

краснодарский край

новороссийск

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общество, кропоткин, краснодарский край, новороссийск, жилье