https://ria.ru/20211029/zheleznaya_doroga-1756915951.html

Хуснуллин поручил проработать проекты городских железных дорог в регионах

Хуснуллин поручил проработать проекты городских железных дорог в регионах - РИА Новости, 29.10.2021

Хуснуллин поручил проработать проекты городских железных дорог в регионах

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ совместно с РЖД проработать вопрос развития городского общественного транспорта на базе сети железных дорог РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:05

2021-10-29T18:05

2021-10-29T18:27

ржд

министерство транспорта рф (минтранс россии)

общественный транспорт

общество

марат хуснуллин

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ совместно с РЖД проработать вопрос развития городского общественного транспорта на базе сети железных дорог в регионах. Вице-премьер провел совещание с представителями федеральных ведомств и субъектов Южного федерального округа по вопросу комплексного развития регионов."Во время совещания особое внимание Марат Хуснуллин уделил транспортной доступности регионов. Он поручил министерству транспорта совместно с ОАО "РЖД" проработать вопрос развития общественного городского транспорта на базе сети железных дорог в регионах, где есть такая возможность", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.Хуснуллин также поручил Росавтодору отобрать приоритетные объекты строительства, которые будут способствовать развитию опорной дорожной сети в Южном федеральном округе.

https://ria.ru/20210713/metropoliten-1741142851.html

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ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии), общественный транспорт, общество, марат хуснуллин, россия