https://ria.ru/20211029/zheleznaya_doroga-1756915951.html
Хуснуллин поручил проработать проекты городских железных дорог в регионах
Хуснуллин поручил проработать проекты городских железных дорог в регионах - РИА Новости, 29.10.2021
Хуснуллин поручил проработать проекты городских железных дорог в регионах
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ совместно с РЖД проработать вопрос развития городского общественного транспорта на базе сети железных дорог РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:05
2021-10-29T18:05
2021-10-29T18:27
ржд
министерство транспорта рф (минтранс россии)
общественный транспорт
общество
марат хуснуллин
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ совместно с РЖД проработать вопрос развития городского общественного транспорта на базе сети железных дорог в регионах. Вице-премьер провел совещание с представителями федеральных ведомств и субъектов Южного федерального округа по вопросу комплексного развития регионов."Во время совещания особое внимание Марат Хуснуллин уделил транспортной доступности регионов. Он поручил министерству транспорта совместно с ОАО "РЖД" проработать вопрос развития общественного городского транспорта на базе сети железных дорог в регионах, где есть такая возможность", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.Хуснуллин также поручил Росавтодору отобрать приоритетные объекты строительства, которые будут способствовать развитию опорной дорожной сети в Южном федеральном округе.
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ржд, министерство транспорта рф (минтранс россии), общественный транспорт, общество, марат хуснуллин, россия
18:05 29.10.2021 (обновлено: 18:27 29.10.2021)
Хуснуллин поручил проработать проекты городских железных дорог в регионах
Хуснуллин поручил проработать проекты городского железнодорожного транспорта в регионах