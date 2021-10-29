https://ria.ru/20211029/zhara-1756924884.html

Землю охватит экстремальная жара

Ученые предупредили об экстремально высоких температурах на Земле - РИА Новости, 29.10.2021

Землю охватит экстремальная жара

Экстремальные тепловые волны, которые происходят раз в десятилетие, могут стать ежегодным явлением, пишет портал Phys.org со ссылкой на исследование ученых из... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T18:50

2021-10-29T18:50

2021-10-29T19:44

в мире

азия

южная америка

климат

глобальное потепление

земля

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Экстремальные тепловые волны, которые происходят раз в десятилетие, могут стать ежегодным явлением, пишет портал Phys.org со ссылкой на исследование ученых из Эдинбургского университета.По мнению специалистов, на обширных участках планеты максимальная отметка термометра может повыситься на шесть градусов по Цельсию. К такому выводу они пришли, изучая последние климатические данные.Ученые смоделировали два сценария глобального потепления: в одном случае человечество достигнет цели сдержать рост температуры на 1,5-2 градуса (предусмотрена Парижским соглашением), а в другом климат на Земле станет жарче в среднем на три градуса.Они выяснили, что в обоих случаях экстремальные годовые значения повысятся почти на всей планете, за исключением нескольких регионов. Больше всего пострадает Южная Европа, Азия, Южная Америка и Арктика.При первом сценарии тепловые волны будут происходить в три раза чаще, чем сейчас, при втором — в восемь раз, подытожили они.Парижское соглашение по климату — это документ, подписанный более чем 190 странами в декабре 2015 года. Он определяет план действий по смягчению глобального потепления. Договор не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но государства должны принять меры по сокращению выбросов, технологическому перевооружению, адаптации к изменениям климата и переходу на возобновляемые источники энергии.

https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755447209.html

https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html

азия

южная америка

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, азия, южная америка, климат, глобальное потепление, земля