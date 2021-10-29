18:50 29.10.2021 (обновлено: 19:44 29.10.2021)
Ученые предупредили об экстремально высоких температурах на Земле
Phys.org: Землю ожидают экстремально высокие температуры
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Экстремальные тепловые волны, которые происходят раз в десятилетие, могут стать ежегодным явлением, пишет портал Phys.org со ссылкой на исследование ученых из Эдинбургского университета.
"Рекордная жара, наблюдаемая в Канаде и США этим летом, демонстрирует нам, как будет выглядеть более теплый мир", — отметил один из авторов статьи Росс Слейтер.
По мнению специалистов, на обширных участках планеты максимальная отметка термометра может повыситься на шесть градусов по Цельсию. К такому выводу они пришли, изучая последние климатические данные.
Ученые смоделировали два сценария глобального потепления: в одном случае человечество достигнет цели сдержать рост температуры на 1,5-2 градуса (предусмотрена Парижским соглашением), а в другом климат на Земле станет жарче в среднем на три градуса.
Они выяснили, что в обоих случаях экстремальные годовые значения повысятся почти на всей планете, за исключением нескольких регионов. Больше всего пострадает Южная Европа, Азия, Южная Америка и Арктика.
При первом сценарии тепловые волны будут происходить в три раза чаще, чем сейчас, при втором — в восемь раз, подытожили они.
Парижское соглашение по климату — это документ, подписанный более чем 190 странами в декабре 2015 года. Он определяет план действий по смягчению глобального потепления. Договор не предполагает полного отказа от ископаемого топлива, но государства должны принять меры по сокращению выбросов, технологическому перевооружению, адаптации к изменениям климата и переходу на возобновляемые источники энергии.