https://ria.ru/20211029/zakonodatelstvo-1756835563.html

В Кремле не намерены обсуждать закон о СМИ-иноагентах с другими странами

В Кремле не намерены обсуждать закон о СМИ-иноагентах с другими странами - РИА Новости, 29.10.2021

В Кремле не намерены обсуждать закон о СМИ-иноагентах с другими странами

Россия не намерена ни с кем обсуждать свое внутреннее законодательство, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:47

2021-10-29T12:47

2021-10-29T12:47

общество

сша

дмитрий песков

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не намерена ни с кем обсуждать свое внутреннее законодательство, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не готовы прислушиваться к такой критике. Речь идет о нашем внутреннем законодательстве. Мы не намерены ни с кем его обсуждать", - сказал Песков журналистам, комментируя опубликованным на сайте Госдепа США заявление "О свободе СМИ", в котором критикуется российский закон о СМИ-иноагентах.

https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html

сша

россия

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общество, сша, дмитрий песков, принятие закона о сми-иноагентах, россия