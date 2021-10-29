https://ria.ru/20211029/zakonodatelstvo-1756835563.html
В Кремле не намерены обсуждать закон о СМИ-иноагентах с другими странами
В Кремле не намерены обсуждать закон о СМИ-иноагентах с другими странами - РИА Новости, 29.10.2021
В Кремле не намерены обсуждать закон о СМИ-иноагентах с другими странами
Россия не намерена ни с кем обсуждать свое внутреннее законодательство, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:47
2021-10-29T12:47
2021-10-29T12:47
общество
сша
дмитрий песков
принятие закона о сми-иноагентах
россия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия не намерена ни с кем обсуждать свое внутреннее законодательство, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не готовы прислушиваться к такой критике. Речь идет о нашем внутреннем законодательстве. Мы не намерены ни с кем его обсуждать", - сказал Песков журналистам, комментируя опубликованным на сайте Госдепа США заявление "О свободе СМИ", в котором критикуется российский закон о СМИ-иноагентах.
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общество, сша, дмитрий песков, принятие закона о сми-иноагентах, россия
В Кремле не намерены обсуждать закон о СМИ-иноагентах с другими странами
Песков: мы не будем прислушиваться к критике другими странами внутреннего законодательства