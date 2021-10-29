https://ria.ru/20211029/zaderzhanie-1756903613.html

Студента ростовского вуза задержали за призывы устроить стрельбу в вузе

Студента ростовского вуза задержали за призывы устроить стрельбу в вузе - РИА Новости, 29.10.2021

Студента ростовского вуза задержали за призывы устроить стрельбу в вузе

Правоохранители задержали студента первого курса одного из вузов Ростова-на-Дону, называвшего себя "другом Галявиева" и призывавшего стрелять в студентов и... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T17:21

2021-10-29T17:21

2021-10-29T22:42

происшествия

казань

ростов-на-дону

ильназ галявиев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали студента первого курса одного из вузов Ростова-на-Дону, называвшего себя "другом Галявиева" и призывавшего стрелять в студентов и преподавателей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Студент первого курса одного из ростовских вузов в соцсетях и личных разговорах с однокурсниками призывал убивать студентов и преподавателей. "Писал, что он друг Галявиева", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что оружия у студента силовики не обнаружили.Согласно оперативному видео, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, его задержали в аудитории во время лекции. "Пока ограничились мерами воспитательно-профилактического характера, планируется отчисление его из вуза", — добавил источник.Студент свою вину признал, раскаялся и назвал подобные угрозы недопустимыми.В мае этого года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Молодому человеку предъявлено обвинение, вину он признал. Юноша впоследствии заявил, что устроил стрельбу из ненависти.

https://ria.ru/20211026/perm-1756355973.html

https://ria.ru/20211012/bezopasnost-1754186040.html

казань

ростов-на-дону

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происшествия, казань, ростов-на-дону, ильназ галявиев