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В Башкирии задержали мужчину по подозрению в насилии над школьницей
В Башкирии задержали мужчину по подозрению в насилии над школьницей - РИА Новости, 29.10.2021
В Башкирии задержали мужчину по подозрению в насилии над школьницей
Правоохранители задержали жителя Башкирии по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы, которую он подвозил до дома,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T11:34
2021-10-29T11:34
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
россия
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УФА, 29 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Башкирии по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы, которую он подвозил до дома, сообщили в СУСК РФ по региону."По версии следствия, 14 октября 2021 года в Буздякском районе подозреваемый предложил подвезти 8-летних мальчика и девочку до дома после школы. После того как злоумышленник отвез до дома мальчика, находясь в своем автомобиле "Лада Ларгус", он совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении девочки", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении 57-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", он сознался в содеянном, его задержали.По данным МВД по Башкирии, "в тот день мужчина поехал на рыбалку, и в поисках водоема он заехал в несколько населённых пунктов". "На улице одного из сел он увидел гуляющих мальчика и девочку. Мужчина предложил подвезти их. Затем довёз школьника до его дома, где высадил. Девочке мужчина предложил покататься и "порулить". Когда водитель и школьница остались вдвоём машине, тогда он, по его словам, совершил действия сексуального характера", - сообщили в пресс-службе башкирской полиции.
https://ria.ru/20211026/nasilie-1756259708.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия
11:34 29.10.2021
 
В Башкирии задержали мужчину по подозрению в насилии над школьницей

В Башкирии задержали мужчину по подозрению в насилии над школьницей, которую он подвозил

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
УФА, 29 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Башкирии по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы, которую он подвозил до дома, сообщили в СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, 14 октября 2021 года в Буздякском районе подозреваемый предложил подвезти 8-летних мальчика и девочку до дома после школы. После того как злоумышленник отвез до дома мальчика, находясь в своем автомобиле "Лада Ларгус", он совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении девочки", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 11:05
В Ростовской области задержали подозреваемого в насилии над школьницей
Отмечается, что в отношении 57-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", он сознался в содеянном, его задержали.
По данным МВД по Башкирии, "в тот день мужчина поехал на рыбалку, и в поисках водоема он заехал в несколько населённых пунктов". "На улице одного из сел он увидел гуляющих мальчика и девочку. Мужчина предложил подвезти их. Затем довёз школьника до его дома, где высадил. Девочке мужчина предложил покататься и "порулить". Когда водитель и школьница остались вдвоём машине, тогда он, по его словам, совершил действия сексуального характера", - сообщили в пресс-службе башкирской полиции.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Республика БашкортостанРоссия
 
 
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