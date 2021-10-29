https://ria.ru/20211029/zaderzhanie-1756816043.html

В Башкирии задержали мужчину по подозрению в насилии над школьницей

В Башкирии задержали мужчину по подозрению в насилии над школьницей - РИА Новости, 29.10.2021

В Башкирии задержали мужчину по подозрению в насилии над школьницей

Правоохранители задержали жителя Башкирии по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы, которую он подвозил до дома,... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T11:34

2021-10-29T11:34

2021-10-29T11:34

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

россия

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УФА, 29 окт – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Башкирии по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности школьницы, которую он подвозил до дома, сообщили в СУСК РФ по региону."По версии следствия, 14 октября 2021 года в Буздякском районе подозреваемый предложил подвезти 8-летних мальчика и девочку до дома после школы. После того как злоумышленник отвез до дома мальчика, находясь в своем автомобиле "Лада Ларгус", он совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении девочки", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении 57-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", он сознался в содеянном, его задержали.По данным МВД по Башкирии, "в тот день мужчина поехал на рыбалку, и в поисках водоема он заехал в несколько населённых пунктов". "На улице одного из сел он увидел гуляющих мальчика и девочку. Мужчина предложил подвезти их. Затем довёз школьника до его дома, где высадил. Девочке мужчина предложил покататься и "порулить". Когда водитель и школьница остались вдвоём машине, тогда он, по его словам, совершил действия сексуального характера", - сообщили в пресс-службе башкирской полиции.

https://ria.ru/20211026/nasilie-1756259708.html

https://ria.ru/20211027/pedofiliya-1756532514.html

республика башкортостан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, россия