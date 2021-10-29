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Брюс Уиллис сыграл мстительного преступника
Брюс Уиллис сыграл мстительного преступника - РИА Новости, 29.10.2021
Брюс Уиллис сыграл мстительного преступника
Вышел трейлер боевика "Deadlock" ("Тупик") с Брюсом Уиллисом в главной роли. Об этом сообщает IGN. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T05:21
2021-10-29T05:21
2021-10-29T05:21
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вышел трейлер боевика "Deadlock" ("Тупик") с Брюсом Уиллисом в главной роли. Об этом сообщает IGN.Он сыграл преступника Рона Уитлока. Его герой находится в розыске, но это не мешает ему возглавить банду наемников, захватить электростанцию и удерживать заложников. Цель операции — месть. Отпор группировке даст рейнджер Мак Карр, образ которого воплотил Патрик Малдун. В фильме также снимались Мэттью Мэрсден, Джаред Банкенс, Эрик Борк, Ава Палома, Келли Рейтер и другие. Режиссер — Джаред Кон. Премьера боевика состоится 3 декабря 2021. Выйдет ли лента в российский прокат, пока не объявлялось.
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брюс уиллис, звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы
Брюс Уиллис сыграл мстительного преступника
Вышел трейлер боевика "Deadlock" с Брюсом Уиллисом в главной роли
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Вышел трейлер боевика "Deadlock" ("Тупик") с Брюсом Уиллисом в главной роли. Об этом сообщает
IGN.
Он сыграл преступника Рона Уитлока. Его герой находится в розыске, но это не мешает ему возглавить банду наемников, захватить электростанцию и удерживать заложников. Цель операции — месть. Отпор группировке даст рейнджер Мак Карр, образ которого воплотил Патрик Малдун.
В фильме также снимались Мэттью Мэрсден, Джаред Банкенс, Эрик Борк, Ава Палома, Келли Рейтер и другие. Режиссер — Джаред Кон.
Премьера боевика состоится 3 декабря 2021. Выйдет ли лента в российский прокат, пока не объявлялось.