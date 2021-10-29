https://ria.ru/20211029/willis-1756672142.html

Брюс Уиллис сыграл мстительного преступника

Брюс Уиллис сыграл мстительного преступника - РИА Новости, 29.10.2021

Брюс Уиллис сыграл мстительного преступника

Вышел трейлер боевика "Deadlock" ("Тупик") с Брюсом Уиллисом в главной роли. Об этом сообщает IGN. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T05:21

2021-10-29T05:21

2021-10-29T05:21

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вышел трейлер боевика "Deadlock" ("Тупик") с Брюсом Уиллисом в главной роли. Об этом сообщает IGN.Он сыграл преступника Рона Уитлока. Его герой находится в розыске, но это не мешает ему возглавить банду наемников, захватить электростанцию и удерживать заложников. Цель операции — месть. Отпор группировке даст рейнджер Мак Карр, образ которого воплотил Патрик Малдун. В фильме также снимались Мэттью Мэрсден, Джаред Банкенс, Эрик Борк, Ава Палома, Келли Рейтер и другие. Режиссер — Джаред Кон. Премьера боевика состоится 3 декабря 2021. Выйдет ли лента в российский прокат, пока не объявлялось.

https://ria.ru/20210910/willis-1749313355.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюс уиллис, звезды, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы