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Жители Хакасии старше 60 лет получат выплату за вакцинацию от COVID-19

Жители Хакасии старше 60 лет получат выплату за вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021

Жители Хакасии старше 60 лет получат выплату за вакцинацию от COVID-19

Жители Хакасии старше 60 лет получат по 500 рублей за вакцинацию от COVID-19, сообщает региональное министерство труда. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:26

2021-10-29T13:26

2021-10-29T13:26

распространение коронавируса

общество

вакцинация

республика хакасия

здоровье - общество

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валентин коновалов

россия

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КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Жители Хакасии старше 60 лет получат по 500 рублей за вакцинацию от COVID-19, сообщает региональное министерство труда."Глава Хакасии Валентин Коновалов 26 октября подписал постановление о предоставлении единовременной материальной поддержки гражданам 60 лет и старше, поставившим с 11 октября 2021 года по 1 ноября 2021 года вакцину против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Чтобы получить единовременную выплату в размере 500 рублей, необходимо поставить прививку в медицинских организациях Хакасии", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что на сегодня в списках 3650 граждан в возрасте 60 лет и старше, которые вакцинировались с 11 по 28 октября. Уже сегодня выплаты получат 1900 человек на сумму 950 000 тысяч рублей. В министерстве напомнили, что в период локдауна пожилым людям в возрасте старше 60 лет разрешается покидать жилье для обращения в пункт вакцинации от COVID-19.

республика хакасия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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