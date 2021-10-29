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В США заявили, что Китай заранее не знал о вспышке COVID-19
В США заявили, что Китай заранее не знал о вспышке COVID-19 - РИА Новости, 29.10.2021
В США заявили, что Китай заранее не знал о вспышке COVID-19
Разведсообщество США считает, что власти КНР не знали заранее о COVID-19 до того, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса, говорится в докладе,... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T22:00
2021-10-29T22:00
2021-10-29T22:34
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в мире
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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Разведсообщество США считает, что власти КНР не знали заранее о COVID-19 до того, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса, говорится в докладе, который распространил офис директора национальной разведки США."Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения", - говорится в докладе."То есть если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, они (официальные лица КНР - ред.), вероятно, не знали в первые месяцы об этом инциденте", - говорится в докладе."Разведсообщество считает, что вирус SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, вероятно, возник и инфицировал человека в результате небольшого контакта не позднее ноября 2019 года, первый известный кластер возник в китайском городе Ухань в декабре 2019 года", - говорится в докладе, опубликованном в пятницу офисом директора национальной разведки.
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сша, китай, в мире, коронавирус covid-19
22:00 29.10.2021 (обновлено: 22:34 29.10.2021)
В США заявили, что Китай заранее не знал о вспышке COVID-19
В разведке США заявили, что Китай заранее не знал о вспышке COVID-19