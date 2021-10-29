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Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения Украине
Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения Украине - РИА Новости, 29.10.2021
Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения Украине
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что слова зампомощника минобороны США Лоры Купер о поставках Киеву вооружений являются... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T12:33
2021-10-29T12:33
в мире
киев
сша
евросоюз
госдума рф
министерство обороны сша
петр порошенко
javelin (птрк)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что слова зампомощника минобороны США Лоры Купер о поставках Киеву вооружений являются провокационными и напрямую подрывают мирный процесс на юго-востоке Украины.Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер ранее заявила, что всем союзникам Вашингтона необходимо снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера.Слуцкий обратил внимание, что в качестве примера Купер привела поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, "на которые в Киеве буквально молились еще во времена Петра Порошенко"."Заявление не просто провокационное. Подобные высказывания со стороны американских высокопоставленных лиц напрямую подрывают мирный процесс на юго-востоке Украины", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, попустительство Запада по отношению к "военной агрессии Киева в Донбассе будет вести к дальнейшей эскалации, о чем мы неоднократно предупреждали"."Аппетиты "партии войны" всегда будут расти и не стоит сбрасывать на политическую ересь высказывания уже украинских политиков о "соскакивании с крючка Минских соглашений". Дыма без огня не бывает! Недавнее применение Украиной беспилотника Bayraktar TB2 в нарушение всех установленных запретов - яркое тому подтверждение", - сообщил политик."В Париже и Берлине в связи с этим выразили обеспокоенность, но ведь совсем недавно в Брюсселе рассматривали возможность создания на Украине военной учебной миссии Евросоюза. На что тогда рассчитывают в западных столицах? В Киеве такие шаги воспринимают, как развязывание рук", - добавил Слуцкий.Также он отметил, что конфликт в Донбассе не имеет военного решения."И это наконец должны понять западные кураторы Киева. Насыщение зоны конфликта всё новыми вооружениями явно не тот путь, который приведёт к реальному урегулированию", - подытожил Слуцкий.
https://ria.ru/20211028/ukraina-1756708968.html
https://ria.ru/20211028/ukraina-1756634782.html
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в мире, киев, сша, евросоюз, госдума рф, министерство обороны сша, петр порошенко, javelin (птрк), леонид слуцкий (политик), россия
12:33 29.10.2021
 
Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения Украине

Депутат Слуцкий назвал заявление Пентагона о поставках вооружения Украине провокационным

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что слова зампомощника минобороны США Лоры Купер о поставках Киеву вооружений являются провокационными и напрямую подрывают мирный процесс на юго-востоке Украины.
Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер ранее заявила, что всем союзникам Вашингтона необходимо снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера.
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Слуцкий обратил внимание, что в качестве примера Купер привела поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, "на которые в Киеве буквально молились еще во времена Петра Порошенко".
"Заявление не просто провокационное. Подобные высказывания со стороны американских высокопоставленных лиц напрямую подрывают мирный процесс на юго-востоке Украины", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, попустительство Запада по отношению к "военной агрессии Киева в Донбассе будет вести к дальнейшей эскалации, о чем мы неоднократно предупреждали".
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"Аппетиты "партии войны" всегда будут расти и не стоит сбрасывать на политическую ересь высказывания уже украинских политиков о "соскакивании с крючка Минских соглашений". Дыма без огня не бывает! Недавнее применение Украиной беспилотника Bayraktar TB2 в нарушение всех установленных запретов - яркое тому подтверждение", - сообщил политик.
Париже и Берлине в связи с этим выразили обеспокоенность, но ведь совсем недавно в Брюсселе рассматривали возможность создания на Украине военной учебной миссии Евросоюза. На что тогда рассчитывают в западных столицах? В Киеве такие шаги воспринимают, как развязывание рук", - добавил Слуцкий.
Также он отметил, что конфликт в Донбассе не имеет военного решения.
"И это наконец должны понять западные кураторы Киева. Насыщение зоны конфликта всё новыми вооружениями явно не тот путь, который приведёт к реальному урегулированию", - подытожил Слуцкий.
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В миреКиевСШАЕвросоюзГосдума РФМинистерство обороны СШАПетр ПорошенкоJavelin (ПТРК)Леонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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