https://ria.ru/20211029/vooruzhenie-1756831198.html

Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения Украине

Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения Украине - РИА Новости, 29.10.2021

Слуцкий оценил заявление Пентагона о поставках вооружения Украине

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что слова зампомощника минобороны США Лоры Купер о поставках Киеву вооружений являются... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T12:33

2021-10-29T12:33

2021-10-29T12:33

в мире

киев

сша

евросоюз

госдума рф

министерство обороны сша

петр порошенко

javelin (птрк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что слова зампомощника минобороны США Лоры Купер о поставках Киеву вооружений являются провокационными и напрямую подрывают мирный процесс на юго-востоке Украины.Заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер ранее заявила, что всем союзникам Вашингтона необходимо снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений оборонного характера.Слуцкий обратил внимание, что в качестве примера Купер привела поставки Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, "на которые в Киеве буквально молились еще во времена Петра Порошенко"."Заявление не просто провокационное. Подобные высказывания со стороны американских высокопоставленных лиц напрямую подрывают мирный процесс на юго-востоке Украины", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, попустительство Запада по отношению к "военной агрессии Киева в Донбассе будет вести к дальнейшей эскалации, о чем мы неоднократно предупреждали"."Аппетиты "партии войны" всегда будут расти и не стоит сбрасывать на политическую ересь высказывания уже украинских политиков о "соскакивании с крючка Минских соглашений". Дыма без огня не бывает! Недавнее применение Украиной беспилотника Bayraktar TB2 в нарушение всех установленных запретов - яркое тому подтверждение", - сообщил политик."В Париже и Берлине в связи с этим выразили обеспокоенность, но ведь совсем недавно в Брюсселе рассматривали возможность создания на Украине военной учебной миссии Евросоюза. На что тогда рассчитывают в западных столицах? В Киеве такие шаги воспринимают, как развязывание рук", - добавил Слуцкий.Также он отметил, что конфликт в Донбассе не имеет военного решения."И это наконец должны понять западные кураторы Киева. Насыщение зоны конфликта всё новыми вооружениями явно не тот путь, который приведёт к реальному урегулированию", - подытожил Слуцкий.

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756708968.html

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756634782.html

https://ria.ru/20211027/donbass-1756477338.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, сша, евросоюз, госдума рф, министерство обороны сша, петр порошенко, javelin (птрк), леонид слуцкий (политик), россия