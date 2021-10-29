https://ria.ru/20211029/vkontakte-1756842073.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, чем займутся в нерабочие дни

Пользователи ВКонтакте рассказали, чем займутся в нерабочие дни - РИА Новости, 29.10.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, чем займутся в нерабочие дни

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T13:05

2021-10-29T13:05

2021-10-29T13:05

общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, чем они займутся в нерабочие дни.Варианты ответа были: буду много гулять; полежу дома с пледом и сериалами; как следует высплюсь; сделаю прививку; наведу порядок в квартире. Также можно было выбрать вариант, что на пользователя нерабочие дни не распространяются и он будет работать.В итоге большинство подписчиков ответили, что будут работать. Так проголосовали почти 59% опрошенных. На втором месте оказались те, кто собирается просто полежать дома — 12% проголосовавших. И только около 3% из принявших участие в опросе собрались пойти на вакцинацию.Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать. В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии