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Пользователи ВКонтакте рассказали, чем займутся в нерабочие дни
Пользователи ВКонтакте рассказали, чем займутся в нерабочие дни - РИА Новости, 29.10.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, чем займутся в нерабочие дни
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T13:05
2021-10-29T13:05
2021-10-29T13:05
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, чем они займутся в нерабочие дни.Варианты ответа были: буду много гулять; полежу дома с пледом и сериалами; как следует высплюсь; сделаю прививку; наведу порядок в квартире. Также можно было выбрать вариант, что на пользователя нерабочие дни не распространяются и он будет работать.В итоге большинство подписчиков ответили, что будут работать. Так проголосовали почти 59% опрошенных. На втором месте оказались те, кто собирается просто полежать дома — 12% проголосовавших. И только около 3% из принявших участие в опросе собрались пойти на вакцинацию.Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать. В Роспотребнадзоре посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.
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РИА Новости
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общество, коронавирус в россии
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, чем они займутся в нерабочие дни.
Варианты ответа были: буду много гулять; полежу дома с пледом и сериалами; как следует высплюсь; сделаю прививку; наведу порядок в квартире. Также можно было выбрать вариант, что на пользователя нерабочие дни не распространяются и он будет работать.
В итоге большинство подписчиков ответили, что будут работать. Так проголосовали почти 59% опрошенных. На втором месте оказались те, кто собирается просто полежать дома — 12% проголосовавших. И только около 3% из принявших участие в опросе собрались пойти на вакцинацию.
Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом Владимир Путин
объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Регионы получили право вводить их раньше и продлевать. В Роспотребнадзоре
посоветовали сократить число контактов, провести время дома, а также — тем, кто еще этого не сделал, — привиться.