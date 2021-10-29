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Елизавета II записала обращение для климатического саммита в Глазго
Елизавета II записала обращение для климатического саммита в Глазго - РИА Новости, 29.10.2021
Елизавета II записала обращение для климатического саммита в Глазго
Королева Великобритании Елизавета II, которой врачи рекомендовали отдыхать еще как минимум две недели, в хорошем настроении, в пятницу она записала... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T20:25
2021-10-29T20:25
2021-10-29T20:26
в мире
великобритания
елизавета ii
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ЛОНДОН, 29 окт - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II, которой врачи рекомендовали отдыхать еще как минимум две недели, в хорошем настроении, в пятницу она записала видеообращение для климатического саммита COP26, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источник, близкий к королевскому двору."Королевский источник сообщил, что королева остается в хорошем расположении духа. Сегодня днем она записала свое послание к COP26 в формате видеообращения", - пишет газета.Издание приводит заявление Букингемского дворца, в котором говорится, что королеве рекомендовано отдыхать как минимум на протяжении следующих двух недель. Согласно заявлению дворца, в течение этого времени королева по совету врачей сможет продолжать выполнять "необременительные" обязанности, в том числе проводить некоторые виртуальные аудиенции, однако не сможет "совершать никаких официальных визитов".
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/elizaveta-1755769623.html
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в мире, великобритания, елизавета ii
20:25 29.10.2021 (обновлено: 20:26 29.10.2021)
Елизавета II записала обращение для климатического саммита в Глазго
Королева Елизавета II записала обращение для участников климатического саммита в Глазго