https://ria.ru/20211029/velikobritaniya-1756942017.html

Елизавета II записала обращение для климатического саммита в Глазго

Елизавета II записала обращение для климатического саммита в Глазго - РИА Новости, 29.10.2021

Елизавета II записала обращение для климатического саммита в Глазго

Королева Великобритании Елизавета II, которой врачи рекомендовали отдыхать еще как минимум две недели, в хорошем настроении, в пятницу она записала... РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T20:25

2021-10-29T20:25

2021-10-29T20:26

в мире

великобритания

елизавета ii

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ЛОНДОН, 29 окт - РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета II, которой врачи рекомендовали отдыхать еще как минимум две недели, в хорошем настроении, в пятницу она записала видеообращение для климатического саммита COP26, сообщила газета Telegraph со ссылкой на источник, близкий к королевскому двору."Королевский источник сообщил, что королева остается в хорошем расположении духа. Сегодня днем она записала свое послание к COP26 в формате видеообращения", - пишет газета.Издание приводит заявление Букингемского дворца, в котором говорится, что королеве рекомендовано отдыхать как минимум на протяжении следующих двух недель. Согласно заявлению дворца, в течение этого времени королева по совету врачей сможет продолжать выполнять "необременительные" обязанности, в том числе проводить некоторые виртуальные аудиенции, однако не сможет "совершать никаких официальных визитов".

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/elizaveta-1755769623.html

великобритания

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в мире, великобритания, елизавета ii