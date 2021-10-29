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https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756914957.html
В Кабардино-Балкарии темпы вакцинации от коронавируса выросли вдвое
В Кабардино-Балкарии темпы вакцинации от коронавируса выросли вдвое - РИА Новости, 29.10.2021
В Кабардино-Балкарии темпы вакцинации от коронавируса выросли вдвое
Число сделавших прививки от коронавируса жителей Кабардино-Балкарии за последние десять дней выросло в два раза, всего в республике провакцинировано уже больше... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T18:11
2021-10-29T18:11
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
казбек коков
коронавирус в россии
вакцинация
вакцинация россиян от covid-19
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НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Число сделавших прививки от коронавируса жителей Кабардино-Балкарии за последние десять дней выросло в два раза, всего в республике провакцинировано уже больше 200 тысяч человек, сообщил глава региона Казбек Коков."Выросли темпы вакцинации. Проводимая информационная работа, контрольные мероприятия дают результаты: за последние десять дней число ежедневно вакцинируемых возросло вдвое. В день через пункты вакцинации проходят порядка двух тысяч человек, только за вчерашний день - 2148", - приводит слова Кокова его пресс-служба.Глава КБР также сообщил, что в регионе ежесуточно госпитализируют до 130 человек, но при этом нет серьезного скачка заболеваемости. "Количество поступающих в госпитали и выписываемых практически сравнялось. Очень аккуратно можно говорить о некоторой стабилизации, нагрузка на медучреждения более контролируемая. Это является результатом ограничительных мер, которые мы предприняли", - заметил Коков."Надо продолжать и усиливать работу по всем направлениям, и в ближайшие 10-15 дней мы увидим более ощутимые результаты", - добавил глава региона.Вакцинацию первым компонентом в КБР прошли больше 200 тысяч человек, полный курс вакцинации - около 146 тысяч человек. План по достижению коллективного иммунитета на сегодня исполнен на 49,8%.С 27 октября в КБР посещение объектов общепита, культуры, спорта, гостиниц и канатных дорог возможно по QR-коду или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, вузы и колледжи переведены на дистанционное обучение, на дистанционную работу переведены непривитые граждане старше 60 лет.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в регионе составляет 34 852, выздоровевших – 32 270, скончались с начала пандемии 930 человек. В шести госпиталях, где развернуто 1613 коек, получают медицинскую помощь 1460 пациентов, из них в реанимации 163 человека.
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общество, здоровье - общество, казбек коков, коронавирус в россии, вакцинация, вакцинация россиян от covid-19
18:11 29.10.2021
 
В Кабардино-Балкарии темпы вакцинации от коронавируса выросли вдвое

Темпы вакцинации от коронавируса в Кабардино-Балкарии за десять дней выросли вдвое

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НАЛЬЧИК, 29 окт – РИА Новости. Число сделавших прививки от коронавируса жителей Кабардино-Балкарии за последние десять дней выросло в два раза, всего в республике провакцинировано уже больше 200 тысяч человек, сообщил глава региона Казбек Коков.
"Выросли темпы вакцинации. Проводимая информационная работа, контрольные мероприятия дают результаты: за последние десять дней число ежедневно вакцинируемых возросло вдвое. В день через пункты вакцинации проходят порядка двух тысяч человек, только за вчерашний день - 2148", - приводит слова Кокова его пресс-служба.
Глава КБР также сообщил, что в регионе ежесуточно госпитализируют до 130 человек, но при этом нет серьезного скачка заболеваемости. "Количество поступающих в госпитали и выписываемых практически сравнялось. Очень аккуратно можно говорить о некоторой стабилизации, нагрузка на медучреждения более контролируемая. Это является результатом ограничительных мер, которые мы предприняли", - заметил Коков.
"Надо продолжать и усиливать работу по всем направлениям, и в ближайшие 10-15 дней мы увидим более ощутимые результаты", - добавил глава региона.
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Вакцинацию первым компонентом в КБР прошли больше 200 тысяч человек, полный курс вакцинации - около 146 тысяч человек. План по достижению коллективного иммунитета на сегодня исполнен на 49,8%.
С 27 октября в КБР посещение объектов общепита, культуры, спорта, гостиниц и канатных дорог возможно по QR-коду или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, вузы и колледжи переведены на дистанционное обучение, на дистанционную работу переведены непривитые граждане старше 60 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в регионе составляет 34 852, выздоровевших – 32 270, скончались с начала пандемии 930 человек. В шести госпиталях, где развернуто 1613 коек, получают медицинскую помощь 1460 пациентов, из них в реанимации 163 человека.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКазбек КоковКоронавирус в РоссииВакцинацияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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