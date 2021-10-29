https://ria.ru/20211029/vaktsinatsiya-1756907256.html
Аксенов оценил темпы вакцинации от коронавируса в Крыму
Аксенов оценил темпы вакцинации от коронавируса в Крыму - РИА Новости, 29.10.2021
Аксенов оценил темпы вакцинации от коронавируса в Крыму
Темп вакцинации от COVID-19 в Крыму достиг среднероссийских показателей, в ближайшее время ожидается партия вакцины в 100 тысяч доз, сообщил глава республики... РИА Новости, 29.10.2021
2021-10-29T17:59
2021-10-29T17:59
2021-10-29T17:59
распространение коронавируса
республика крым
сергей аксенов (политик)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Темп вакцинации от COVID-19 в Крыму достиг среднероссийских показателей, в ближайшее время ожидается партия вакцины в 100 тысяч доз, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Темп вакцинации от от COVID в Крыму достиг среднероссийских показателей. В ближайшее время в Крым поступит очередная партия вакцины - 100 тысяч доз", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, в республике необходимо полностью устранить очереди в прививочные кабинеты и мобильные пункты. В связи с этим, начнут работу дополнительные мобильные ФАПы и пункты вакцинации. Процесс вакцинации должен осуществляться в течение всего рабочего дня.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 60 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.
https://ria.ru/20211029/variant-1756898181.html
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республика крым, сергей аксенов (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Аксенов оценил темпы вакцинации от коронавируса в Крыму
Темпы вакцинации от коронавируса в Крыму достигли среднероссийских показателей